Cum au schimbat fața războiului din Ucraina unitățile de elită rusești de drone „Rubikon” și „Ziua Judecății”

De la începutul invaziei pe scară largă, atât armata rusă, cât și forțele ucrainene au dezvoltat rapid producția și utilizarea dronelor. Dacă Ucraina dispune de unități specializate și mediatizate, Rusia are la rândul ei structuri similare. Cele mai cunoscute sunt „Centrul pentru tehnologii avansate fără pilot „Rubicon” și grupul „Ziua Judecății”, scrie militarnyi.com.

Pe frontul din Donbas, numele unității ruse „Rubikon” a devenit un semnal de alarmă — nu pentru că ar fi invincibilă, ci pentru că a reuşit să adapteze dronele la o nouă manieră de a izola şi a sufoca unităţile ucrainene. The Wall Street Journal descrie evoluţia acestei unităţi şi modul în care Forţele Armate ale Ucrainei au învăţat, prin improvizaţii şi tehnică, să-i răspundă.

Ceea ce pare simplu pe hârtie — atacuri cu drone asupra rutelor, depozitelor şi convoaielor — funcţionează în teren ca o versiune modernă a asediului: „tăierea” logisticii şi izolarea subunităţilor. Tactica este eficientă: obiectivul nu e doar să omoare, ci să slăbească capacitatea adversarului de a rezista din cauza lipsei muniţiei, a proviziilor şi a posibilităţilor de evacuare medicală.

Un caz elocvent a fost relatat de sergentul Andrii Temnogorov, comandant al unui punct medical: un militar rănit grav, în câmp deschis în Donetk, cu plăgi la gât şi braţ, fusese practic imposibil de evacuat din cauza intensificării atacurilor ruseşti împotriva echipelor de salvare. În astfel de situaţii, pierderile de sânge devin fatale. Răspunsul ucrainenilor n-a venit dintr-o tehnologie miraculoasă, ci din practici simple, testate sub presiune: pachetul de sânge rezistă la căderi de 30 de metri, a fost încălzit şi trimis în ambalaje de urgenţă, iar echipele au executat transfuzii pe loc — manevre care, în cazuri limită, s-au dovedit mai rapide şi mai eficiente decât aşteptarea unei evacuări.

Această experienţă a fost sistematizată de brigada „Azov” şi transformată într-o procedură comună. Dar progresele ucrainene au venit şi dintr-o combinaţie de tactici defensive și inovații tehnologice, menite să reducă vulnerabilitatea pe care o exploatează „Rubikon”:

-O „centură fortificată” de circa 50 km menţine un ritm de avans mai lent al atacatorului;

- De-a lungul drumurilor au fost montate plase anti‑dronă şi alte bariere fizice;

- Forţele evită concentrarea pe teren deschis, camuflează tehnica şi depozitele, şi dispersează nodurile logistice.

Eficienţa „Rubikon” e ilustată de mărturii din teren: un inginer a povestit cum, într-o noapte, unitatea a distrus 14 vehicule ucrainene în jurul Kostiantînivkăi, provocând pierderi de vieţi. Alte relatări consemnează că piloţii acestei unităţi au reuşit să întrerupă rute critice, obligând comandanţi să rămână blocaţi în câmp zile în şir — un caz menţionat este cel al lui Viaceslav Bilkovskii, care a stat opt zile înainte să i se aducă muniţie cu ajutorul dronelor.

Dimensiunea şi structura „Rubikon”, parţial necunoscute

Dimensiunea şi structura „Rubikon” rămân parţial necunoscute; un combatant poreclit „Veles” estimează că ar putea fi vorba de circa 400 de piloţi şi 600 de ingineri, dar avertizează că numărul ar putea creşte la câteva mii. Ce spune, însă, experienţa din teren? „Rubikon” are baze, lanţuri logistice şi oameni — iar oamenii greşesc. Nu este o forţă magică sau invincibilă, rezumă comandantul Mamulașvili. Problema reală, subliniază expertul american Fred Kagan, este „adăpostul relativ” de care beneficiază ruşii: deficitul de sisteme de artilerie şi rachete cu rază medie în dotarea Ucrainei reduce capacitatea de a lovi în adâncime acele baze şi depozite care susţin operaţiunile dronei.

Aceasta explică şi deciziile pragmatice ale apărării ucrainene: prioritizare în producerea şi alocarea muniţiilor, întărirea logisticii şi adaptarea tacticilor medicale şi de aprovizionare. „Dacă am avea mai mult armament cu rază medie, spune «Veles» —, «Rubikon» ar fi putut fi distrus deja.” Până atunci, rezistenţa rămâne un amestec de improvizaţie tehnică şi disciplină tactică.

Ce se știe despre unitățile de elită rusești de drone: „Rubikon” și „Ziua Judecății”

„Rubikon”

Deși prezentat de presa rusă ca un proiect „secret” și elitist, „Rubikon” este unul dintre cele mai vizibile și mai bine finanțate centre de drone din armata rusă. Creat oficial în august 2024, sub supravegherea ministrului Apărării Andrei Belousov, proiectul ar fi funcționat neoficial încă din iulie același an.

Structură și funcționare

„Rubikon” nu este doar o unitate de operatori de drone, ci o structură complexă. Aceasta se ocupă de:

-achiziția și dezvoltarea sistemelor fără pilot,

-testarea tacticilor și metodologiilor de utilizare a dronelor aeriene, terestre și navale,

-instruirea operatorilor și a instructorilor specializați,

-analizarea imaginilor și datelor colectate de pe front pentru optimizarea strategiilor.

O particularitate este flexibilitatea ridicată: proiectarea de muniții improvizate pentru drone, testarea rapidă a sistemelor de război electronic și adaptarea la nevoile tactice imediate.

În locul centralizării rigide caracteristice armatei ruse, „Rubikon” funcționează pe baza unei structuri „orizontale”, care reunește operatori de pe front, mici ateliere de producție și finanțare directă de la Ministerul Apărării.

Operațiuni și extindere

Unitățile „Rubikon” au fost primele care au introdus la scară largă drone FPV cu fibră optică și drone-interceptor. Până în septembrie 2025, centrul susținea că a doborât peste 1.000 de drone ucrainene de tip avion.

Dacă în primăvara lui 2025 erau cunoscute șapte detașamente active, fiecare cu 130–150 de membri, până în toamnă numărul lor crescuse la 12, inclusiv o unitate navală. „Rubikon” a absorbit și grupuri independente de drone, cum ar fi cea a Brigăzii 110 Motorizate, extinzându-și prezența pe aproape toate fronturile.

Echipamente și specializare

Centrul utilizează majoritatea dronelor rusești de recunoaștere și atac, cu excepția „Shahed”. Printre acestea se numără:

-FPV-uri VT-40 și KVN,

-drone de atac „Molnia” și „Lancet”,

-aparate de recunoaștere ZALA, „Orlan”, SuperCam,

-drone specializate anti-aeriene.

Din vara lui 2025, „Rubikon” a început să experimenteze și cu drone navale, folosite inclusiv în exerciții militare din Marea Baltică.

Conducere și bază

Centrul nu apare în registrele oficiale rusești, dar investigații independente au identificat conducerea și sediul acestuia. Potrivit datelor publice, unitatea este condusă de colonelul Serghei Viktorovici Budnikov, fost ofițer de marină și artilerie. Baza principală se află în complexul expozițional „Patriot”, lângă Moscova, unde au fost observate elemente specifice în materiale de propagandă.

„Ziua Judecății”

Mult mai puțin vizibil decât „Rubikon”, dar tot mediatizat, este proiectul „Ziua Judecății”. Spre deosebire de structura oficială a armatei, acesta se prezintă ca o inițiativă „privată” dedicată instruirii operatorilor și producerii de drone pentru unități rusești.

Originile sale sunt legate de BARS-32, cunoscut ca „Batalionul Sudoplatov”, format în 2023. În jurul acestui nucleu, proiectul „Arhanghel” a început să producă drone FPV și să instruiască soldați. Ulterior, inițiativa a evoluat într-o structură comercială denumită „Sudoplatov. Ziua Judecății”.

Activitate

Proiectul produce în special drone FPV VT-40, inclusiv versiuni cu fibră optică. Acestea au fost printre primele drone rusești de acest tip folosite pe scară largă, însă au generat și scandaluri din cauza problemelor tehnice și a acuzațiilor de corupție.

În paralel, „Ziua Judecății” administrează centre de instruire pentru operatori de drone, inclusiv în apropierea frontului, unde au fost ținta atacurilor ucrainene.

Unitățile afiliate acționează în regiunile Harkiv și Donețk, folosind în principal FPV-uri VT-40 și drone de atac „Molnia”.

Alte unități de elită

Pe lângă aceste două structuri, Rusia dezvoltă numeroase alte unități de drone. Printre ele:

-Brigada de aviație fără pilot „Grom Cascade” (din 2023), care operează drone „Lancet”, „Orlan-30”, SuperCam și FPV.

-Unități de drone din cadrul trupelor aeropurtate (VDV), recunoscute pentru utilizarea dronelor-interceptor.

-Regimente specializate de drone în armata terestră și în marină, aflate în plin proces de formare.

Fostul şef al Armatei ucrainene Valerii Zalujnîi a insistat asupra faptului că apărarea anti‑dronă trebuie să devină prioritate structurală: dezvoltarea tehnologică, scalarea soluţiilor existente şi reorganizarea unităţilor pentru a incorpora aceste capacităţi sunt, spune el, inevitabile.

„Rubikon” schimbă regulile luptei la nivel operaţional — dar nu a schimbat regulile războiului. Eficienţa sa obligă Ucraina să inoveze, să redistribuie resurse şi să transforme improvizaţiile care salvează vieţi în proceduri standard. În acelaşi timp, rămâne esenţială livrarea de sisteme capabile să lovească infrastructura adversă în profunzime — fără acele mijloace, ameninţarea va rămâne persistentă, iar frontul va rămâne un teren al unui joc dur, în care adaptarea rapidă decide adesea cine supravieţuieşte.

