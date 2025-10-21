Uniunea Europeană, aproape de acordul final pentru folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina. Ce spune Belgia

Liderii UE urmează să mandateze Comisiei Europene să elaboreze o propunere legislativă pentru a utiliza miliarde de euro din activele statului rusesc înghețate pentru a finanța un împrumut masiv acordat Ucrainei, după ce Belgia a semnalat că nu se va opune.

Propunerea controversată, dacă este adoptată, ar putea elibera până la 140 de miliarde de euro pentru a finanța efortul de război al Ucrainei pentru încă doi-trei ani, folosind activele statului rusesc care au fost imobilizate după invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, scrie Politico.

Comisia Europeană, care deține puterea executivă în UE, a lansat prima dată această idee în septembrie, dar așteaptă aprobarea explicită a șefilor de stat și de guvern europeni înainte de a avansa cu o propunere concretă. Aceasta va avea loc probabil joi, 23 octombrie, când cei 27 de lideri ai UE se întâlnesc la reuniunea trimestrială a Consiliului European, la Bruxelles.

În pregătirea reuniunii, ambasadorii UE au convenit informal pe proiectul de concluzii ale Consiliului European, consultat de POLITICO, care solicită Comisiei să prezinte o propunere „bazată pe o solidaritate europeană adecvată și o partajare a riscurilor”.

Acest text reprezintă „undă verde politică” pentru ca apoi Comisia să emită o propunere după reuniunea de joi, a declarat un diplomat belgian.

„Nu sunt atât de îngrijorat că Belgia va crea probleme în Consiliul European”, a replicat un diplomat UE dintr-o altă țară.

Belgia a adoptat o abordare prudentă deoarece găzduiește Euroclear, organismul financiar care deține activele blocate, și se teme că o instanță ar putea să o oblige să ramburseze ea însăși banii. Dar diplomatul belgian a declarat pentru POLITICO că țara nu se va opune apelului de joi adresat Comisiei de a prezenta o propunere.

Totuși, chiar dacă Comisia primește undă verde, propunerea sa legală va trebui să supraviețuiască săptămânilor de negocieri dificile cu capitalele naționale.

Un moment existențial

Pentru Ucraina, rezultatul s-ar putea dovedi existențial. Fără împrumutul UE, Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar de 60 de miliarde de dolari în următorii doi ani. Având în vedere că SUA oferă efectiv un sprijin fiabil țării sfâșiate de război, oficialii europeni descriu în privat această inițiativă drept „ultima lovitură” pentru a consolida poziția Kievului în discuțiile de pace cu Rusia.

Aceasta se întâmplă în contextul în care poziția inconsistentă a Washingtonului față de conflict părea să încline în favoarea Rusiei în weekend-ul ce a trecut.

Asigurarea „împrumutului pentru reparații” de miliarde de dolari către Ucraina înainte de întâlnirea președintelui american Donald Trump și a președintelui rus Vladimir Putin la Budapesta în următoarele săptămâni ar fi un impuls major pentru Kiev, subminând încercările de a-l forța să facă concesii teritoriale dureroase față de Moscova.

„Rușii pariază pe oboseala noastră din cauza războiului, dar împrumutul pentru reparații poate arăta Moscovei că Ucraina va fi viabilă financiar în următorii doi sau trei ani”, a declarat un diplomat UE care, la fel ca alții citați în acest articol, a primit anonimatul pentru a vorbi liber.

Liniile roșii ale Belgiei

Comisia este încrezătoare că poate concepe un plan solid din punct de vedere juridic și care evită acuzațiile de expropriere a activelor rusești, potrivit oficialilor informați cu privire la această chestiune.

Activele deținute de Euroclear sunt investite în obligațiuni guvernamentale occidentale care au ajuns la scadență în numerar. Numerarul se află acum într-un cont de depozit la Banca Centrală Europeană, pe care Comisia dorește să-l trimită Ucrainei.

Bruxellesul susține că acest lucru nu echivalează cu o confiscare, deoarece Rusia ar putea totuși să recupereze activele blocate prin plata unor despăgubiri postbelice către Ucraina - lucru considerat însă foarte puțin probabil.

Pentru ca acest plan să se concretizeze, Comisia va trebui să-l convingă pe prim-ministrul belgian de dreapta, Bart De Wever - care are un talent pentru comentarii incisive - să-și dea binecuvântarea pentru împrumut.

Țara se teme că ar putea ajunge să fie nevoită să ramburseze împrumutul dacă o hotărâre judecătorească obligă UE să returneze banii Rusiei. Comisia a descris acest scenariu ca fiind foarte improbabil, deoarece hotărârile instanțelor rusești nu ar fi aplicabile în Europa.

Separat, Comisia a lansat o serie de concesii pentru a calma preocupările Belgiei într-un document informal de joi. Dar aceste garanții sunt „prea largi și nu răspund la toate întrebările” ridicate de De Wever într-o declarație anterioară, a adăugat diplomatul belgian.

Pentru a nu critica Euroclear în mod individual, Comisia a declarat că va explora utilizarea a 25 de miliarde de euro din active rusești deținute de conturi bancare și depozitari din alte părți ale blocului comunitar - dar a recunoscut că operațiunea este dificilă din punct de vedere juridic.

Belgia se teme că investitorii din țări precum China își vor retrage investițiile din Euroclear de teama că fondurile lor vor fi, de asemenea, retrase din motive politice.

Într-o altă concesie, executivul UE a sugerat o plasă de siguranță care să permită Comisiei să acorde instantaneu împrumuturi țărilor în cazul în care acestea trebuie vreodată să ramburseze împrumutul.

Acest lucru are scopul de a asigura Belgia că nu va fi lăsată singură și că alte țări ale UE vor contribui în cel mai rău scenariu.

Chiar și fără aprobarea finală a Belgiei, joi, Comisia poate totuși să prezinte o propunere legislativă după reuniunea liderilor.

„Belgia a prezentat o poziție maximalistă pentru a ajunge la un compromis odată ce există o propunere pe masă”, a declarat un diplomat UE.

