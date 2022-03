Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei, a sugerat că Uniunea Europeană ia în considerare un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina.

UPDATE 13:33

Polonia a propus Uniunii Europene ca blocul comunitar să impună o interdicţie totală asupra comerţului său cu Rusia, a declarat sâmbătă premierul polonez Mateus Morawiecki, pledând pentru sancţiuni mai severe împotriva Moscovei pentru invadarea Ucrainei, relatează Reuters.

"Polonia propune adăugarea unei blocade comerciale la acest pachet de sancţiuni cât mai curând posibil, (inclusiv) în privinţa celor două porturi ale sale maritime, dar şi interzicerea comerţului terestru. Întreruperea completă a comerţului cu Rusia ar forţa şi mai mult Moscova să se gândească dacă ar fi mai bine să oprească acest război plin de cruzime", a spus Morawiecki.

La începutul acestei săptămâni, statele membre UE au convenit asupra unui al patrulea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Nu au fost date publicităţii detalii, dar preşedinţia franceză a Consiliului UE a declarat că statutul comercial al Rusiei de "cea mai favorizată naţiune" va fi revocat.

Știrea inițială

Mai exact, sancțiunile ar putea fi adoptate la următorul summit, potrivit agenției Nexta.

Ar fi vorba despre ”o blocadă comercială”, atât pe mare, cât și pe uscat.

