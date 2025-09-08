Uniunea Europeană pregătește sancțiuni pentru băncile și companiilor energetice din Rusia. Acestea vor fi coordonate cu cele ale SUA

Autor: Daniel Groza
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 11:48
Uniunea Europeană pregătește sancțiuni pentru băncile și companiilor energetice din Rusia. Acestea vor fi coordonate cu cele ale SUA
Uniunea Europeană pregateste noi sancțiuni FOTO Facebook /Victor Parlicov

Uniunea Europeană pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul invaziei din Ucraina, vizând sisteme de plăți, carduri, criptomonede, comerțul cu petrol și mari companii petroliere rusești. Blocul comunitar speră să coordoneze măsurile cu SUA pentru a crește presiunea asupra Moscovei și a forța deschiderea negocierilor de pace.

Blocul comunitar speră să îşi coordoneze o parte din ultimele sale măsuri cu SUA, au mai spus sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. O delegaţie de oficiali europeni se va deplasa săptămâna aceasta la Washington pentru întâlniri cu omologi americani şi a discuta posibile acţiuni comune.

„Suntem pregătiţi să creştem presiunea asupra Rusiei, dar avem nevoie ca partenerii noştri din Europa să ne urmeze exemplul”, a spus duminică secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Acesta a adăugat că SUA şi Europa discută noi sancţiuni şi tarife secundare pentru Rusia, în speranţa că un colaps al economiei ruseşti îl va forţa pe Putin să demareze negocieri de pace cu Ucraina.

Moscova este vizată deja de sancţiuni aspre din partea SUA şi a Europei, dar a putut să evite o parte din impactul lor prin achiziţionarea de articole restricţionate din China şi alte terţe ţări, precum şi prin găsirea de clienţi pentru petrolul şi gazele sale în India şi alte părţi.

Pe lângă noi taxe pentru cumpărătorii de petrol rusesc, SUA pregătesc sancţiuni pentru flota din umbră de petroliere folosită de Moscova precum şi pentru companiile petroliere Rosneft PJSC şi Lukoil PJSC, printre alte posibile măsuri, a dezvăluit anterior Bloomberg.

Cel mai nou pachet de măsuri analizat de UE ar putea include sancţiuni pentru flota din umbră de petroliere folosită de Rusia, asupra traderilor de petrol din ţările terţe precum şi o interdicţie vizând re-asigurarea tancurilor petroliere sancţionate. De asemenea, UE ar putea înăspri sancţiunile asupra marilor companii petroliere ruseşti prin eliminarea excepţiilor de care se bucură în prezent unele firme, precum Rosneft. În plus, Bruxelles-ul analizează posibilitatea de a introduce interdicţii la exportul mai multor bunuri şi produse chimice utilizate de industria militară rusească precum şi restricţii comerciale pentru firmele străine, inclusiv pentru cele din China, care furnizează astfel de produse.

