Cum a blocat premierul belgian planul UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro. Liderii au amânat problema pentru următorul summit

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:03
Premierrul ungar Viktor Orban și omologul său belgian Bart De Wever/FOTO:X/@gannemans

Uniunea Europeană a vrut să trimită un semnal puternic Kievului. În schimb, a trimis încă o dovadă că, la Bruxelles, consensul se construiește tot mai greu. Propunerea de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro, finanțat din activele rusești înghețate, a fost amânată după ce premierul belgian Bart De Wever a spus un ferm „nu” – sau, mai exact, „nu până nu mă convingeți că Belgia nu rămâne cu nota de plată”, scrie politico.eu.

Summitul de la Bruxelles, care ar fi trebuit să dea undă verde Comisiei Europene pentru a redacta propunerea legală, s-a terminat cu o formulare de compromis demnă de diplomația clasică europeană: „Liderii invită Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar.”

Tradus din limbajul instituțional: nu s-a decis nimic, iar discuția se mută la următorul summit, probabil în decembrie.

Până atunci, Kievul rămâne cu promisiuni, iar Uniunea – cu semne de întrebare privind capacitatea ei de a rămâne solidară după aproape patru ani de război.

Belgia, între legalitate și teamă de precedent

De Wever, lider al naționaliștilor flamanzi și un politician abil în negocieri interne, este prins între presiunea partenerilor europeni și propria realitate financiară. Belgia găzduiește firma Euroclear, unde se află cea mai mare parte a activelor rusești blocate – și, implicit, ar fi prima care ar suporta riscurile unui eventual eșec.

„E complet nebunesc ca contribuabilii belgieni să ajungă să plătească pentru asta”, a spus premierul, explicând că nici garanțiile juridice, nici cele financiare nu îl conving.

Un diplomat european a rezumat seara lungă de negocieri astfel: „Textul final e suficient de echilibrat încât fiecare să creadă că a câștigat ceva.”

Realitatea e că nici Comisia, nici Belgia nu au obținut ce voiau. Ursula von der Leyen vorbește despre „detalii tehnice gestionabile”, dar Belgia cere garanții scrise. Iar acestea nu au venit.

Umbra lui Trump și calculele lui Orban

Complicațiile nu vin doar din Bruxelles. În timp ce Washingtonul transmite mesaje tot mai ambigue privind sprijinul pentru Kiev, Europa încearcă să arate că poate rezista singură – dar ezită exact în momentul decisiv.

Între timp, premierul Ungariei, Viktor Orban, a blocat și concluziile Consiliului European privind sprijinul pentru Ucraina în 2026. Este deja o obișnuință: Budapesta votează „nu” când ceilalți 26 spun „da”.

Orban insistă că Uniunea nu mai are bani pentru a finanța războiul, iar el preferă „o șansă pentru un summit SUARusia”. În limbaj european, asta înseamnă încă o frână pe drumul solidarității.

În cele din urmă, Belgia a obținut ce a dorit: timp. Iar Uniunea – încă un text care „păstrează toate opțiunile deschise”.

Însă, pe fond, problema rămâne neschimbată: fără un mecanism clar de utilizare a activelor rusești, fără garanții legale și fără un consens între state, planul de 140 de miliarde rămâne doar o intenție ambițioasă, blocată în propriile contradicții.

„Dacă Rusia ar revendica banii, cine acoperă pierderile? Statele membre? Comisia? Nimeni nu a răspuns cu entuziasm”, a spus De Wever.

