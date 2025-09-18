Universitatea Yale scoate la iveală un fenomen grav: Noua acțiune imperială a lui Putin din Ucraina este terifiantă

Autor: George Titus Albulescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 01:30
Universitatea Yale scoate la iveală un fenomen grav: Noua acțiune imperială a lui Putin din Ucraina este terifiantă
Putin vrea să șteargă identitatea națională a copiilor ucraineni FOTO: Hepta

Războiul sângeros al Rusiei de 43 de luni din țara vecină rămâne unul imprevizibil și se află într-o continuă dinamică. Acum noi analize realizate de Laboratorul de Cercetare Umanitară al Școlii de Sănătate Publică a Universității Yale au dezvăluit un fenomen grav provocat de Rusia. Noua acțiune imperială a lui Putin din Ucraina este terifiantă: dictatorul nu dorește doar teritorii, ci și ștergerea identității naționale a statului suveran.

Universitatea Yale din Statele Unite a dezvăluit amploarea uimitoare a abuzurilor Rusiei împotriva copiilor ucraineni. În timp ce autoritățile ucrainene au estimat că 19.000 de copii au fost răpiți de forțele ruse, cercetările HRL estimează această cifră la 35.000, potrivit The Telegraph.

Mulți dintre acești copii sunt supuși reeducării pentru a le eviscera identitatea ucraineană și, mai alarmant, muncii forțate în fabricile de drone rusești. Kremlinul a lansat un baraj de propagandă pentru a submina credibilitatea acestor rapoarte înfiorătoare. În iunie, ambasadorul rus Rodion Miroșnik a acuzat Ucraina că exagerează numărul de răpiri „cu scopul de a acuza Rusia de genocid al copiilor din Crimeea” și a folosit lista trunchiată a Kievului cu 300 de copii dispăruți pentru a-și susține punctul de vedere.

Oficialii ruși au susținut, de asemenea, în repetate rânduri că forțele lor militare îi mută temporar pe copiii ucraineni din zonele de front în Rusia pentru a-i proteja. Deși negările vehemente ale Rusiei pot induce în eroare vocile apologetice și pot dilua coerența răspunsului comunității internaționale, ele contrazic în mod evident realitățile de pe teren. Mai mult, comportamentul Rusiei subliniază faptul că războiul său de agresiune în Ucraina nu este doar despre teritoriu.

Acesta vizează ștergerea identității Ucrainei ca stat suveran și încorporarea acesteia în orbita civilizațională Russkiy-Mir. Această campanie de ștergere a culturii implică spălarea creierului copiilor ucraineni pentru a deveni patrioți ruși și transformarea tinerilor ruși în neoimperialiști.

Când Rusia ocupă orașe din sudul și estul Ucrainei, sistemul său de învățământ ultranaționalist vine odată cu invazia. Un raport Human Rights Watch din iunie 2024 a dezvăluit că școlile rusești limitează instruirea în limba ucraineană și descriu efortul de război rusesc ca o cruciadă justă împotriva regimului „neo-nazist” al Ucrainei.

De exemplu, când un copil din Melitopol a îndrăznit să vorbească ucraineană, forțele de ordine ruse i-au pus o pungă pe cap și l-au lăsat blocat la zeci de kilometri distanță.

Rusia pregătește viitoarele războaie din Europa de Est

Serviciul militar este o parte la fel de integrantă a educației ultranaționaliste din Rusia. În Luhansk, ofițerii de recrutare ruși încep să cerceteze băieți de 16 ani pentru recrutarea militară. Odată ce împlinesc 17 ani, sunt obligați să se înregistreze pentru serviciul militar; odată ce împlinesc 18 ani, devin eligibili pentru contracte militare. Aceste eforturi de recrutare se intensifică în rândul studenților universitari, iar salariile de 2.150 de dolari pe lună sunt oferite pentru a îndulci afacerea.

Acest lucru s-a dovedit a fi sinistru de eficient. Recrutarea forțată în Ucraina ocupată a ajutat Rusia să evite tulburările care au urmat anunțului său de mobilizare parțială din septembrie 2022 și a oferit armatei ruse „carne de tun” pentru atacurile sale în valuri umane asupra Donbasului.

Implicarea copiilor ucraineni în fabricarea de arme oferă Rusiei noi potențiali recruți pentru viitoarele campanii revanșarde. De asemenea, se aliniază cu eforturile mai ample ale Rusiei de a convinge tânăra generație de rațiunea gândirii neoimperiale. În timp ce propaganda rusească despre război este consumată cu entuziasm de generațiile mai în vârstă de ruși, milenialii și rușii din Generația Z sunt mult mai sceptici.

Într-un sondaj realizat de Centrul Levada din aprilie 2025, doar 35% dintre rușii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani „au aprobat cu siguranță” acțiunile militare ale Rusiei și au urmărit îndeaproape războiul din Ucraina. Doar 10% au declarat că acțiunile militare rusești ar trebui să continue în detrimentul unor posibile negocieri de pace.

Oficialii ruși speră că aceste eforturi îi vor convinge pe tineri să accepte perspectivele lor economice din ce în ce mai sumbre și vor inversa spirala demografică descendentă a țării lor. Prin prezentarea Ucrainei și a partenerilor săi occidentali drept dușmani eterni, Rusia pregătește următoarea generație pentru viitoare războaie expansioniste în Europa de Est.

Formula de pace a președintelui Donald Trump se bazează pe presupunerea că concesiile teritoriale vor duce la o pace durabilă. Aceasta neglijează fundamentele ideologice ale neoimperialismului rus: ar putea alimenta războaie și mai devastatoare în anii următori.

Putin simte presiunea războiului, fără precedent: Turnura pentru Trump și Europa care ar răpune Rusia
Putin simte presiunea războiului, fără precedent: Turnura pentru Trump și Europa care ar răpune Rusia
Ultimele evoluții occidentale îl fac pe Vladimir Putin să simtă presiunea războiului, fără precedent. Experții susțin că dictatorul de la Kremlin a forțat prea mult nota, trecând la un...
Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
După invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, serviciile secrete rusești au efectuat operațiuni împotriva Occidentului cu un tupeu extraordinar. Acum Vladimir Putin trece la un...
