Sute de blindate rusești au ajuns în mâinile ucrainenilor după ofensiva de succes din regiunea Harkov care a avut loc în urmă cu o lună, arată o analiză Wall Street Journal.

„Avem atât de mult echipament capturat încât nici nu știm ce să facem cu el”, susține un comandant de batalion pentru sursa citată.

După ofensiva ucraineană de succes de acum câteva săptămâni, rușii s-au retras rapid, lăsând în urmă echipamente grele, depozite de aprovizionare și obuze de artilerie. Unele dintre aceste echipamente erau gata de utilizare imediată, dar multe piese trebuiau reparate înainte de a reveni pe front. Vehiculele avariate, tancurile și tunurile care erau prea avariate pentru a fi reparate au fost demontate de ucraineni și din acestea au fost scoase piesele de schimb.

După ce a intrat în orașul Izium, doar un singur batalion ucrainean – „Carpathian Sich„ – a preluat 10 tancuri moderne T-80 și cinci obuziere autopropulsate 2S5 Giatsint de 152 mm. „Avem atât de mult echipament achiziționat încât nici nu știm ce să facem cu el. Am început ca un batalion de infanterie, iar acum suntem, într-un fel, un batalion mecanizat”, spune Ruslan Andrijko, adjunct al șefului de stat major al Batalionul „Carpathian Sich”, într-un interviu pentru Wall Street Journal.

Ofițerul ucrainean adaugă că rușii nu mai au avantajul artileriei. „Le-am spulberat toate unitățile de artilerie înainte de a începe ofensiva, apoi am înaintat atât de repede încât nici nu au avut timp să-și alimenteze și să-și încarce tancurile. Au fugit și au lăsat totul în urmă”, spune Ruslan Andrijko.

Wall Street Journal scrie, citând analize ale experților, că, inclusiv armele confiscate de la ruși în primăvară, câștigurile recente ale armatei ucrainene au făcut din Moscova „cel mai mare furnizor de arme grele pentru Ucraina”. Ziarul a publicat pe site-ul său un grafic care compară realizările ucrainene în ceea ce privește echipamentele capturate de la ruși cu cele achiziționate din Occident. O privire este suficientă pentru a vedea un avantaj clar în primul caz.

Despre acest subiect a scris și Nexta, care notează că rușii au abandonat mai mult armament pe care a fost apoi capturat de către Ucraina decât au livrat țările din Vest de la începutul războiului.

