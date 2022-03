Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri, 11 martie, un al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care va fi izolată și mai mult de sistemul economic global.

„Ucraina face parte din familia europeană. Agresiunea lui Putin asupra Ucrainei este o agresiune asupra tuturor principiilor pe care le împărtăşim, este un atac la adresa democraţiilor, a suveranităţii statelor, asupra libertăţii unui popor de a-şi alege destinul şi de a-şi construi viitorul. Modul în care răspundem astăzi odiosului atac al Rusiei asupra Ucrainei va determina atât viitorul Ucrainei, cât şi pe cel al Uniunii noastre şi chiar al continentului european. Să rămânem, aşadar, fideli principiilor care au ghidat până acum apărarea noastră comună: responsabilitatea, unitatea, solidaritatea şi determinarea”, a declarat Ursula Von der Leyen vineri după-amiază, la finalul reuniunii informale a liderilor statelor UE care a avut loc la Versailles.

The way we respond today to Russia's heinous attack will determine the future of Ukraine, of our Union and of our entire continent.

Let's stay true to the principles that have guided our response so far:

Responsibility, unity, solidarity, determination. https://t.co/61aOPXSSR9