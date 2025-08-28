Von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru „viitorul stat membru al UE”. Bilanțul victimelor atacului de la Kiev crește de la o oră la alta

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 13:37
Consecințele atacului rusesc de la Kiev, din 28 august FOTO X/Газета Поштівка

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, spune că atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei și rezistența Ucrainei.

„Sunt revoltată de atacul cu rachete și drone asupra Kievului, care a ucis bărbați, femei și copii. Și a avariat misiunea diplomatică a UE. Gândurile mele se îndreaptă către personalul nostru curajos. Atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei și rezistența Ucrainei”, a scris Ursula Von Der Leyen pe rețeaua X.

Șefa C.E. s-a declarat ușurată că niciunul dintre angajații delegației UE nu a fost rănit. ”Atacul a lovit în apropierea clădirii reprezentanței noastre la Kiev. Două rachete au lovit la distanță de 50 de metri de clădirea noastră, în timp de 20 de secunde. Acest lucru ne reamintește de ce este în joc. Arată că Kremlinul nu se va opri de la nimic în teorizarea Ucrainei, ucigând orbește civili, bărbați, femei și copii și chiar țintind UE. De aceea menținem presiunea cât mai mare asupra Rusiei, înăsprind sancțiunile. Vom anunța curând pachetul al 19-lea de sancțiuni dure și, în paralel, vom avansa în lucrările privind folosirea activelor rusești înghețate pentru a contribui la siguranța și reconstrucția Ucrainei. Asigurăm sprijinul neclintit Ucrainei, stat vecin, partener, prieten și viitorul nostru membru”, a declarat Von der Leyen.

Președinta C.E. a anunțat că va începe o vizită în cele șapte state membre UE care sunt la granița cu Rusia și Belarus pentru a-și exprima solidaritatea.

Aceasta a mulțumit „curajoșilor” membri ai delegației UE în Kiev care muncesc extraordinar în condiții extrem de grele.

„Le voi transmite acest mesaj personal în următoarea mea vizită la Kiev”, a conchis Von Der Leyen.

Clădirea care adăpostește Delegația Uniunii Europene (UE) de la Kiev a fost avariată în timpul atacurilor aeriene ruse deliberate din timpul nopții de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, informează agenția de știri EFE.

Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 38 rănite în atacurile rusești.

Rusia a lansat 598 de drone și 31 de rachete balistice și de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forțele Aeriene Ucrainene.

Conform datelor preliminare, 563 de drone și 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate, au anunțat Forțele Aeriene într-un comunicat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul a arătat lumii răspunsul Rusiei la diplomație, pe fondul eforturilor președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.

