Uzbekul suspectat de asasinarea generalului rus Igor Kirillov, inculpat şi plasat în detenţie. Putin a recunoscut eşecul serviciilor sale speciale VIDEO

Cetăţeanul uzbek Ahmed Kurbanov, presupusul autor al atentatului cu bombă în care a fost ucis marţi, 17 decembrie, un gradat din armata rusă la Moscova - revendicat de către Ucraina - a fost inculpat şi plasat în detenţie joi, 19 decembrie, după ce a compărut într-un tribunal, relatează AFP.

Kurbanov, născut în 1995, potrivit Comitetului rus de anchetă, a fost inculpat cu privire la un ”act terorist”, ”deţinere de explozivi” şi ”fabricare de armament”, anunţă pe Telegram serviciul de presă al tribunalelor din capitala rusă.

El riscă să fie condamnat la închisoare pe viaţă.

Serviciul a publicat fotografii în care apare un bărbat îmbrăcat în haine închise la culoare, aşezat în cuşca rezervată suspecţilor.

El este acuzat de faptul că a depus marţi, 17 decembrie, o trotinetă-capcană la intrarea într-un imobil situat în sud-estul Moscovei în care locuia generalul Igor Kirillov, ucis împreună cu asistentul său în explozie în timp ce ieşea din clădire.

Acest atentat a fost revendicat imediat de către Serviciile ucrainene de securitate (SBU), care şi-au atribuit sau i s-au imputat multe alte asasinate ale unor militari, lideri proruşi sau susţinători ai ofensivei ruse în Ucraina, începând din 2022.

