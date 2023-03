O imagine devenită virală pe Twitter arată zeci de soldați ruși uciși pe un teren viran, în bătălia pentru Bahmut.

”Când zăpada se va topi, mii de soldați ruși vor deveni pur și simplu puncte roșii statistice pe teritoriul ucrainean. Câte morți mai sunt necesare pentru a opri regele nebun al Kremlinului?”, susțin reprezentanții Forțelor Armate ale Ucrainei.

Forțele ruse au pierdut peste 500 de soldați în ultima zi în Bahmut, a declarat sâmbătă Serhiy Cherevaty, purtătorul de cuvânt al grupării estice a Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de Kyiv Independent.

Pierderile rusești includ 221 de morți și 314 răniți, potrivit lui Cherevaty. Purtătorul de cuvânt a precizat că au avut loc 53 de confruntări în zonă, dintre care 23 în interiorul orașului devastat. El a adăugat că forțele rusești au bombardat frontul Bahmut de 157 de ori.

When the snow melts, thousands of russian soldiers will simply become statistical red dots on Ukrainian soil. How many more deaths are needed to stop the kremlin’s mad king of «red dots»? pic.twitter.com/2VsKwn6d43