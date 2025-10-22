Veste groaznică pentru Putin, venită de la Londra: Trupele britanice și aliate ”sunt gata să fie trimise” în Ucraina

Secretarul Apărării de la Londra, John Healey, spune că trupele europene vor fi trimise în Ucraina, în cazul unui armistițiu FOTO: Gov UK

După 1.335 de zile de război, Rusia nu a avut câștiguri teritoriale prea mari în țara vecină, în ciuda pierderilor masive de peste un milion de soldați. Acum Vladimir Putin primește o veste groaznică de la Londra, de la Secretarul Apărării John Healey, care a declarat că trupele britanice și aliate din Europa sunt ”gata să fie trimise” în Ucraina, dacă se ajunge la un acord de încetare a focului. Dictatorul rus nu a fost de acord niciodată cu trimiterea de trupe occidentale în Ucraina.

Dacă Donald Trump și Vladimir Putin ajung la un armistițiu, atunci trupele europene sunt pregătite ”să fie trimise” în Ucraina, în următoarele săptămâni, a afirmat John Healey, potrivit BBC News.

După o convorbire telefonică surpriză joia trecută, președinții SUA și Rusiei intenționează să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat, dar a declarat că este gata să participe.

Ads

Întrebat dacă trupele ar putea fi trimise dacă se ajunge la un acord în următoarele două săptămâni, Healey a răspuns: „Dacă președintele Trump poate negocia pacea, atunci vom fi gata să ajutăm la asigurarea acestei păci”. El a adăugat însă că ucrainenii trebuie să fie „cei care vor decide cum și ce” se negociază în cadrul oricăror discuții de pace.

Membrii „coaliției celor dispuși”, o alianță a 26 de națiuni europene fondată în martie de premierul britanic Sir Keir Starmer pentru a garanta securitatea Ucrainei, „au elaborat planuri detaliate în cazul unui armistițiu”, a spus Healey. Conform planurilor, trupele britanice s-ar putea alătura unei forțe multinaționale pentru a asigura securitatea frontierei Ucrainei.

Ads

Munca a „peste 200 de planificatori militari din peste 38 de națiuni în ultimele șase luni” a însemnat că forțele erau gata să fie desfășurate atunci când era nevoie, a spus Healey. Guvernul se așteaptă să cheltuiască „cu mult peste” 100 de milioane de lire sterline pentru trimiterea de trupe în Ucraina, o parte din fonduri fiind deja utilizate pentru pregătirea desfășurării, a spus Healey.

În cadrul discursului susținut la Conferința anuală a primarului Londrei pe tema apărării, Healey a mai spus că Vladimir Putin consideră Marea Britanie „dușmanul numărul unu” din cauza sprijinului acordat Ucrainei. Secretarul apărării a avertizat, de asemenea, asupra unei „noi ere a amenințărilor” și a afirmat că riscul unui conflict mai amplu în Europa nu a mai fost atât de mare ca acum, de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În timpul discursului, Healey a anunțat, de asemenea, că soldații britanici vor primi noi puteri pentru a doborî dronele care amenință bazele militare. Patru baze aeriene britanice utilizate de forțele americane au raportat apariții misterioase de drone anul trecut, în timp ce dronele au perturbat spațiul aerian din Europa de mai multe ori în ultimele luni.

Ads

Ceartă între Trump și Zelenski la Casa Albă

Noile puteri se vor aplica numai siturilor militare, dar ar putea fi extinse și la locații civile, cum ar fi aeroporturile. Healey a declarat că introducerea unei „opțiuni cinetice” va permite trupelor britanice sau poliției Ministerului Apărării (MoD) să doboare dronele care reprezintă o amenințare pentru o bază militară din Marea Britanie.

Anunțul a urmat după ce au apărut informații că o întâlnire la Casa Albă între Trump și Zelenski s-a încheiat cu o „ceartă”, în timp ce oficialii americani au presat Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei. Zelenski s-a deplasat la Washington pentru a solicita Statelor Unite să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk, foarte căutate, pentru a lovi adânc în teritoriul rus.

Însă rapoartele sugerează că Trump a insistat în schimb ca Zelenski să cedeze întreaga regiune estică Donbas lui Putin. Rusia controlează 70% din Donețk și aproape toată regiunea vecină Lugansk.

Ads

Financial Times a raportat că Trump l-a avertizat pe Zelenski că Putin va „distruge” Ucraina dacă nu va fi de acord cu termenii săi, citând surse familiarizate cu conversația. În cele peste 1.300 de zile de când Rusia a invadat Ucraina, Putin a devenit din ce în ce mai dependent de sprijinul Coreei de Nord, Iranului și Chinei. Potrivit lui Healey, Rusia a înregistrat peste un milion de victime și a alocat 40% din cheltuielile guvernamentale armatei. Însă, în ultimele luni, Moscova a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene, provocând întreruperi de curent în toată țara.

Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea față de schimbarea de poziție a lui Trump, premierul polonez Donald Tusk avertizând pe rețelele de socializare că „capitularea nu a fost niciodată o cale către o pace justă și durabilă”.

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că „singurii care pot decide asupra problemei teritoriale sunt ucrainenii înșiși”. În cadrul unui interviu acordat BBC, Stubb a afirmat că Finlanda, membră a coaliției celor dispuși să acționeze, nu va recunoaște niciodată Crimeea sau regiunile Donețk și Lugansk ca aparținând Rusiei.

Ads