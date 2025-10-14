Vestea anunțată de Zelenski, care l-ar zgudui pe Putin: Ucraina a primit verde de la Trump să declanșeze atacurile letale

Autor: George Titus Albulescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 00:36
126 citiri
Vestea anunțată de Zelenski, care l-ar zgudui pe Putin: Ucraina a primit verde de la Trump să declanșeze atacurile letale
Trump i-a promis lui Zelenski că îi va da rachete Tomahawk, dacă Putin nu negociază FOTO: Hepta

Ultimele evoluții ale războiului Rusiei, care a depășit 3 ani și 7 luni, riscă să escaladeze dacă liderul de la Kremlin își continuă ofensiva sângeroasă. Acum vestea anunțată de Volodimir Zelenski, la FoxNews, l-ar putea zgudui pe Putin. Ucraina a primit undă verde de la Trump de a declanșa atacuri letale cu rachete Tomahawk, dacă Putin nu revine la masa negocierilor.

Zelenski a promis că va folosi rachetele americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune doar împotriva țintelor militare din Rusia. La rândul său, Moscova a avertizat asupra riscului de escaladare dacă Kievul primește rachete Tomahawk fabricate în SUA, potrivit New York Post.

Zelenski, care a vorbit cu Trump duminică, a declarat că recentul acord de pace inovator dintre Israel și Hamas i-a dat țării sale „speranță” că încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei este posibilă.

„El a spus cu adevărat că (războiul) din Ucraina este mai dificil (de încheiat), că este un război mai mare”, a declarat Zelenski la „The Sunday Briefing” de la televizunea americană Fox News. „(Tiranul rus Vladimir) Putin chiar nu vrea (să încheie războiul) și nu simte presiune deplină asupra lui”, a spus el.

„Avem nevoie de două lucruri, cred, pentru a pune presiune reală asupra lui Putin”, a continuat el. „I-am spus că avem nevoie de o adevărată apărare aeriană. Iar al doilea punct este să avem arme puternice, cu capabilități de atac pe distanțe lungi.”

Zelenski i-a cerut lui Trump de săptămâni întregi să aprobe vânzarea de rachete Tomahawk, care pot lovi cu precizie ținte aflate la peste 2.400 km distanță. Acest tip de putere de foc va permite Ucrainei să lovească adânc în teritoriul rusesc, dar vânzarea acestor arme către Kiev riscă escaladarea tensiunilor cu Moscova.

„Sunt doar obiective militare”, a subliniat ulterior liderul ucrainean. „Chiar și cu toată această durere a pierderilor, pierderile familiilor noastre, ale soldaților noștri, ale civililor și copiilor noștri... nu le atacăm niciodată civilii. Aceasta este marea diferență dintre Ucraina și Rusia.”

Oficialii Kremlinului și-au exprimat „îngrijorarea extremă” cu privire la perspectiva ca SUA să vândă rachete Tomahawk Ucrainei, iar parlamentarii ruși au avertizat cu privire la represalii împotriva Americii ca răspuns.

Ucraina poate elimina activele militare cheie ale Rusiei

Permiterea Ucrainei să lovească adânc în Rusia va ajuta Kievul să elimine active militare cheie pe care Kremlinul le-a folosit în mașina sa de război. De asemenea, probabil că va forța Rusia să retragă o parte din sistemele sale de apărare aeriană din Ucraina și să le introducă pe teritoriul său, ceea ce ar putea face atacurile ucrainene mult mai eficiente.

Trump a rămas deschis în privința rachetelor Tomahawk, dar și-a exprimat unele rezerve. „Cred că vreau să aflu ce fac cu ele”, a declarat el reporterilor săptămâna trecută. „Unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare.” „Aș pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez războiul.”

Luna trecută, Trump și-a schimbat dramatic părerea despre războiul din Ucraina, sugerând că Rusia ar putea fi un „tigru de hârtie” și gândindu-se că Ucraina și-ar putea recupera tot teritoriul și ar putea merge „și mai departe”.

Zelenski a subliniat natura dificilă a războiului, deoarece Ucraina a fost forțată să se confrunte cu drone iraniene și artilerie nord-coreeană care susțin mașina de război. „Suntem o țară puternică, dar nu atât de mare încât să fim împotriva Rusiei, a iranienilor și a nord-coreenilor. Este prea mult”, a gâfâit el.

Liderul ucrainean nu a confirmat dacă Trump a fost de acord să ofere Ucrainei informații despre cum să atingă obiectivele energetice din interiorul Rusiei, dar a indicat că este mulțumit. „Sunt mulțumit de modul în care funcționează cele două instituții ale noastre de informații... Au relații foarte puternice”, a spus el.

Putin pus în încurcătură de Ucraina: Trump are pe masă țintele din Rusia, ce pot fi lovite de Tomahawk-urile americane VIDEO
Putin pus în încurcătură de Ucraina: Trump are pe masă țintele din Rusia, ce pot fi lovite de Tomahawk-urile americane VIDEO
Războiul ”fără sfârșit” al Moscovei din țara vecină trece prin momente nebănuite în ultimii 3 ani și 7 luni. Vladimir Putin este pus în mare încurcătură de Ucraina, care poate...
Un nou ultimatum pentru Putin. Trump amenință că le trimite rachete Tomahawk ucrainenilor
Un nou ultimatum pentru Putin. Trump amenință că le trimite rachete Tomahawk ucrainenilor
Preşedintele Donald Trump a declarat că s-ar putea să-i spună liderului rus Vladimir Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se...
#razboi Ucraina, #rachete Tomahawk, #rachete ucraina, #trump zelenski, #Putin razboi , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"
ObservatorNews.ro
Orasul in care apartamentele si chiriile s-au dublat in 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
DigiSport.ro
IS-TO-RI-E: tara cat judetul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vestea anunțată de Zelenski, care l-ar zgudui pe Putin: Ucraina a primit verde de la Trump să declanșeze atacurile letale
  2. Ce scrie, de fapt, în acordul de pace semnat de Trump? "O zi incredibilă pentru lume"
  3. Madonna di Campiglio, stațiunea italiană care spune „ajunge” turiștilor. Dolomiții, victimă a propriei popularități
  4. NATO rămâne vigilent în fața oricărei amenințări. Cea mai mare navă militară din lume, în Marea Nordului
  5. După ce a adus pacea în Gaza, Trump a complimentat-o pe Giorgia Meloni. "Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă?" VIDEO
  6. Pelerinii la Sfânta Parascheva au auzit că obiectele care ating racla sunt binecuvântate și poartă noroc. Unii au venit cu covoare, alții cu permise auto. Ce sfat le dau preoții
  7. NATO pierde teren în Arctica, în timp ce Rusia își consolidează pozițiile, avertizează experții
  8. Țările baltice se pregătesc pentru o evacuare masivă a populației în caz de invazie a Rusiei
  9. Venezuela își închide ambasada din Norvegia după ce lidera opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace. "Nu ne-a fost oferit niciun motiv"
  10. Tragedia femeii ucise pe trecerea de pietoni: Fetița de 2 ani este grav rănită. Fiul cel mare își suna mama exact când medicii încercau s-o resusciteze