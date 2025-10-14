Vestea anunțată de Zelenski, care l-ar zgudui pe Putin: Ucraina a primit verde de la Trump să declanșeze atacurile letale

Trump i-a promis lui Zelenski că îi va da rachete Tomahawk, dacă Putin nu negociază FOTO: Hepta

Ultimele evoluții ale războiului Rusiei, care a depășit 3 ani și 7 luni, riscă să escaladeze dacă liderul de la Kremlin își continuă ofensiva sângeroasă. Acum vestea anunțată de Volodimir Zelenski, la FoxNews, l-ar putea zgudui pe Putin. Ucraina a primit undă verde de la Trump de a declanșa atacuri letale cu rachete Tomahawk, dacă Putin nu revine la masa negocierilor.

Zelenski a promis că va folosi rachetele americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune doar împotriva țintelor militare din Rusia. La rândul său, Moscova a avertizat asupra riscului de escaladare dacă Kievul primește rachete Tomahawk fabricate în SUA, potrivit New York Post.

Zelenski, care a vorbit cu Trump duminică, a declarat că recentul acord de pace inovator dintre Israel și Hamas i-a dat țării sale „speranță” că încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei este posibilă.

„El a spus cu adevărat că (războiul) din Ucraina este mai dificil (de încheiat), că este un război mai mare”, a declarat Zelenski la „The Sunday Briefing” de la televizunea americană Fox News. „(Tiranul rus Vladimir) Putin chiar nu vrea (să încheie războiul) și nu simte presiune deplină asupra lui”, a spus el.

„Avem nevoie de două lucruri, cred, pentru a pune presiune reală asupra lui Putin”, a continuat el. „I-am spus că avem nevoie de o adevărată apărare aeriană. Iar al doilea punct este să avem arme puternice, cu capabilități de atac pe distanțe lungi.”

Zelenski i-a cerut lui Trump de săptămâni întregi să aprobe vânzarea de rachete Tomahawk, care pot lovi cu precizie ținte aflate la peste 2.400 km distanță. Acest tip de putere de foc va permite Ucrainei să lovească adânc în teritoriul rusesc, dar vânzarea acestor arme către Kiev riscă escaladarea tensiunilor cu Moscova.

„Sunt doar obiective militare”, a subliniat ulterior liderul ucrainean. „Chiar și cu toată această durere a pierderilor, pierderile familiilor noastre, ale soldaților noștri, ale civililor și copiilor noștri... nu le atacăm niciodată civilii. Aceasta este marea diferență dintre Ucraina și Rusia.”

Oficialii Kremlinului și-au exprimat „îngrijorarea extremă” cu privire la perspectiva ca SUA să vândă rachete Tomahawk Ucrainei, iar parlamentarii ruși au avertizat cu privire la represalii împotriva Americii ca răspuns.

Ucraina poate elimina activele militare cheie ale Rusiei

Permiterea Ucrainei să lovească adânc în Rusia va ajuta Kievul să elimine active militare cheie pe care Kremlinul le-a folosit în mașina sa de război. De asemenea, probabil că va forța Rusia să retragă o parte din sistemele sale de apărare aeriană din Ucraina și să le introducă pe teritoriul său, ceea ce ar putea face atacurile ucrainene mult mai eficiente.

Trump a rămas deschis în privința rachetelor Tomahawk, dar și-a exprimat unele rezerve. „Cred că vreau să aflu ce fac cu ele”, a declarat el reporterilor săptămâna trecută. „Unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare.” „Aș pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez războiul.”

Luna trecută, Trump și-a schimbat dramatic părerea despre războiul din Ucraina, sugerând că Rusia ar putea fi un „tigru de hârtie” și gândindu-se că Ucraina și-ar putea recupera tot teritoriul și ar putea merge „și mai departe”.

Zelenski a subliniat natura dificilă a războiului, deoarece Ucraina a fost forțată să se confrunte cu drone iraniene și artilerie nord-coreeană care susțin mașina de război. „Suntem o țară puternică, dar nu atât de mare încât să fim împotriva Rusiei, a iranienilor și a nord-coreenilor. Este prea mult”, a gâfâit el.

Liderul ucrainean nu a confirmat dacă Trump a fost de acord să ofere Ucrainei informații despre cum să atingă obiectivele energetice din interiorul Rusiei, dar a indicat că este mulțumit. „Sunt mulțumit de modul în care funcționează cele două instituții ale noastre de informații... Au relații foarte puternice”, a spus el.

