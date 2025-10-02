Vestea din SUA care îl va zgudui pe Putin: Intelligence-ul american ajută Ucraina, cu lovitura de grație contra Moscovei

După ce a fost primit pe covorul roșu în Alaska de către președintele american, liderul de la Kremlin nu a dat niciun semn că ar vrea să încheie războiul din Ucraina. Însă acum, o veste care vine din SUA îl va zgudui pe Putin. Intelligence-ul american va ajuta Ucraina, după acordul dat de Trump, să ofere toate datele pentru a da lovitura de grație Moscovei, cu atacuri ale Kievului cu rachete cu rază lungă de acțiune.

Președintele Donald Trump a semnat recent un acord pentru agențiile de informații americane și Pentagon de a ajuta Kievul în aceste atacuri. Oficialii americani solicită aliaților din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord să ofere un sprijin similar, au anunțat oficiali din SUA. Schimbul extins de informații cu Kievul este cel mai recent semn că Trump își adâncește sprijinul pentru Ucraina, deoarece eforturile sale de a avansa discuțiile de pace au stagnat, potrivit The Wall Street Journal.

Este prima dată, spun oficialii, când administrația Trump va ajuta atacurile ucrainene cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor energetice din interiorul teritoriului rus.

Deși SUA au ajutat de mult timp atacurile cu drone și rachete ale Kievului, schimbul de informații înseamnă că Ucraina va fi mai capabilă să atace rafinării, conducte, centrale electrice și alte infrastructuri aflate departe de granițele sale, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri și petrol pentru a-și susține invazia.

SUA analizează, de asemenea, livrările de rachete Tomahawk și Barracuda, precum și alte rachete americane lansate la sol și din aer, care au o rază de acțiune de aproximativ 800 km, au declarat alți oficiali ai administrației. Nu s-a luat nicio decizie cu privire la ce să trimită - dacă s-a luat vreuna - încă, au spus oficialii.

Informațiile, combinate cu arme mai puternice, ar putea avea un efect mult mai puternic decât atacurile anterioare ale Ucrainei în Rusia, provocând daune mai mari infrastructurii sale energetice și blocând apărarea aeriană rusească. Oficialii americani așteaptă îndrumări scrise din partea Casei Albe înainte de a împărtăși informațiile necesare, a declarat un oficial.

Administrația a aprobat recent vânzarea către Ucraina a munițiilor Extended Range Attack Munitions, o rachetă lansată din aer care poate parcurge între 240 și 450 km. Rachetele de croazieră Tomahawk, una dintre cele mai precise arme americane, au o rază de acțiune de aproximativ 2.400 km.

Frica de rachetele Tomahawk a ajuns la Moscova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit săptămâna trecută că i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk. Vicepreședintele JD Vance a declarat duminică la Fox News că SUA iau în considerare cererea Ucrainei.

Aprobarea de a furniza informații suplimentare a venit cu puțin timp înainte ca Trump să-și exprime frustrarea față de președintele rus Vladimir Putin într-o postare pe rețelele de socializare de săptămâna trecută, anunțând că Ucraina ar putea recupera tot teritoriul confiscat, au declarat oficiali americani. Trump spusese anterior că Ucraina nu poate câștiga lupta fără a putea ataca în interiorul Rusiei.

Trump a primit mai multe informări în ultimele zile despre situația de pe câmpul de luptă și s-a concentrat pe lipsa de câștiguri teritoriale ale Rusiei. Comentariile sale publice au fost critice la adresa progresului Rusiei în război.

Moscova analizează cu atenție declarațiile SUA privind livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Întrebarea rămâne: Cine poate lansa aceste rachete, chiar dacă ajung pe teritoriul regimului de la Kiev?”, a spus Peskov. „Doar ucrainenii le pot lansa sau armata americană o va face? Cine atribuie țintirea acestor rachete? Acest lucru necesită o analiză foarte amănunțită.”

SUA iau în considerare, de asemenea, cererea Ucrainei pentru asistență militară suplimentară, inclusiv o cerere pentru rachete Tomahawk, care au o rază de acțiune de 2.500 km și ar fi capabile să lovească Moscova și o mare parte din Rusia de Vest. Aceasta este prima dată când SUA vor oferi asistență pentru atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune, în adâncul teritoriului rus, asupra unor ținte energetice.

