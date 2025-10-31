Vestea pe care Putin nu ar fi vrut s-o audă. Pentagonul a dat undă verde pentru trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina

Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ar avea un impact negativ asupra arsenalelor americane, lăsând decizia politică finală în mâinile președintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani și europeni familiarizați cu această chestiune, scrie CNN.

Trump a declarat la începutul acestei luni, în timpul unui prânz de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă, că ar prefera să nu furnizeze rachetele Ucrainei, deoarece „nu vrem să renunțăm la lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara”.

Statul Major Întrunit a informat Casa Albă despre evaluarea sa la începutul acestei luni, chiar înainte ca Trump să se întâlnească cu Zelenski, care a insistat ca rachetele să vizeze mai eficient instalațiile petroliere și energetice din interiorul Rusiei. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de aproximativ 1.600 km.

Evaluarea i-a încurajat pe aliații europeni ai SUA, care cred că americanii au acum mai puține scuze pentru a nu furniza rachetele, au declarat doi oficiali europeni. Trump a mai spus, cu doar câteva zile înainte de întâlnirea cu Zelenski, că SUA are „o mulțime de rachete Tomahawk” pe care le-ar putea oferi Ucrainei.

Oficialii americani și europeni au fost, așadar, surprinși când Trump și-a schimbat dramatic tonul câteva zile mai târziu, spunând în timpul discursului de deschidere la un prânz de lucru la Casa Albă cu Zelenski că SUA „are nevoie” de rachete Tomahawk. Apoi i-a spus lui Zelenski, cu ușile închise, că SUA nu le va furniza - cel puțin nu încă.

Decizia lui Trump a venit la o zi după ce a vorbit telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, care i-a spus locatarului de la Casa Albă că rachetele Tomahawk ar putea lovi orașe rusești importante, precum Moscova și Sankt Petersburg - nu ar avea un impact semnificativ pe câmpul de luptă, dar ar afecta relația dintre SUA și Rusia, a relatat CNN.

Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Trump nu a retras complet rachetele de pe masă, au declarat anterior surse pentru CNN, iar administrația a elaborat planuri de a le furniza rapid Ucrainei în cazul în care Trump va da ordinul. De asemenea, Trump a devenit atât de frustrat în ultimele săptămâni de lipsa de dorință a lui Putin de a lua în considerare serios negocierile de pace, încât a aprobat noi sancțiuni americane asupra companiilor petroliere rusești săptămâna trecută și a renunțat - deocamdată - la o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta pentru a discuta despre Ucraina.

Deși Pentagonul nu are îngrijorări cu privire la stocurile de rachete, oficialii americani din domeniul apărării încă se confruntă cu modul în care Ucraina s-ar antrena și ar desfășura aceste rachete, au declarat oficialii. Există încă mai multe probleme operaționale care ar trebui rezolvate pentru ca Ucraina să poată utiliza rachetele eficient, au adăugat sursele.

O întrebare nerezolvată este cum ar lansa Ucraina rachetele dacă SUA le-ar furniza. Rachetele Tomahawk sunt cel mai frecvent lansate de pe nave de suprafață sau submarine, dar Marina Ucrainei este grav epuizată, așa că rachetele ar trebui probabil lansate de pe uscat. Corpul și Armata Pușcașilor Marini au dezvoltat lansatoare terestre care ar putea fi furnizate Ucrainei.

Dar chiar dacă SUA nu ar dori să furnizeze lansatoarele, oficialii europeni cred că Ucraina ar putea găsi o soluție. Un oficial a subliniat că inginerii ucraineni au reușit să dezvolte o soluție pentru a utiliza rachetele Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, care au fost inițial proiectate pentru a fi utilizate de aeronavele NATO moderne și au trebuit integrate în flota de avioane de vânătoare din epoca sovietică, îmbătrânită, a Ucrainei.

Într-o postare pe X la începutul acestei săptămâni, Zelenksy a declarat că Ucraina speră să își extindă capacitățile de atac pe distanțe lungi până la sfârșitul acestui an, astfel încât războiul să se poată încheia „în condiții echitabile” pentru țară.

„Sancțiunile globale și precizia noastră extremă se sincronizează practic pentru a pune capăt acestui război în condiții echitabile pentru Ucraina”, a scris el. „Toate obiectivele de atac la mare distanță trebuie să fie pe deplin stabilite până la sfârșitul anului, inclusiv extinderea amprentei noastre pe distanțe lungi.”

