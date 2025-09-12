Vești proaste din Rusia. Kremlinul tocmai a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt "în pauză"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 18:04
259 citiri
Vești proaste din Rusia. Kremlinul tocmai a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt "în pauză"
Dmitri Peskov și Vladimir Putin FOTO X/@P_Kallioniemi

Negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt „în pauză”, nefiind stabilită nicio dată pentru următoarea rundă de discuţii, a anunţat Kremlinul vineri, 12 noiembrie, relatează AFP.

„Canalele de comunicare există, sunt bine stabilite. Negociatorii noştri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar, pentru moment, putem vorbi mai degrabă de o pauză”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Discuţiile de la Istanbul de la începutul acestui an nu au dus la progrese reale, cu excepţia unui acord pentru schimburi de prizonieri de război.

Preşedintele american Donald Trump, care şi-a asumat rolul de mediator între Moscova şi Kiev, doreşte cu orice preţ să obţină o încheiere rapidă a ofensivei ruseşti de amploare lansate în 2022. Însă poziţiile celor două părţi par deocamdată ireconciliabile.

Rusia cere demilitarizarea şi capitularea Ucrainei, precum şi cedarea regiunilor ucrainene pe care le revendică, deşi nu le controlează în totalitate.

Ucraina consideră aceste condiţii inacceptabile şi solicită garanţii de securitate din partea aliaţilor săi, deoarece este convinsă că Rusia ar ataca-o din nou chiar şi în cazul unui acord de pace.

#razboi Ucraina, #negocieri pace Ucraina, #Dmitri Peskov, #pauza , #Razboi Ucraina
