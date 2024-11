Vestul împinge Ucraina spre o soluție ”neagră” cu Putin: Zelenski îl contrează dur pe Trump, are alt plan VIDEO

Când se împlinesc 1.000 de zile de la începerea invaziei Rusiei din țara vecină, tot mai mulți aliați ai Kievului, membri NATO, vor să împingă Ucraina spre o soluție „neagră” cu Putin, negativă pentru ea. Donald Trump se va întoarce la Casa Albă în ianuarie, promițând încheierea rapidă a războiului, existând presiunea sa privind concesiile teritoriale ale Ucrainei, pe care le-ar face Rusiei, în schimbul păcii.

Însă tactica lui Trump „de a sta la masă și a negocia” este respinsă de către Zelenski, care îl contrează pe președintele ales al Statelor Unite. „Am dovedit că la noi retorica de a sta și a asculta nu funcționează și asta nu pentru că suntem așa, ci pentru că așa ar trebui să tratăm orice țară, orice popor, orice lider, cu respect”, a spus liderul de la Kiev, într-un interviu pentru Radio Ucraina.

Aliații Ucrainei îl împing pe Volodimir Zelenski să ia în considerare noi modalități de a-l atrage pe Vladimir Putin la masa negocierilor, în timp ce caută să pună capăt luptei. Cancelarul german Olaf Scholz l-a îndemnat pe Putin să se angajeze în discuții de pace în timpul unui apel telefonic de vineri. Emmanuel Macron din Franța a declarat duminică că va vorbi cu liderul rus când va fi momentul potrivit, conform Bloomberg.

Doi oficiali europeni au spus că se recunoaște din ce în ce mai mult faptul că Zelenski va trebui să facă compromisuri cu Putin, deoarece a devenit clar că niciuna dintre părți nu poate asigura o victorie decisivă.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan este cel mai recent membru NATO care a intervenit în discuție. El urmează să-și prezinte propunerea de a îngheța conflictul pe liniile actuale, când liderii Grupului celor 20 se vor întâlni luni la Rio de Janeiro, potrivit unor persoane familiare cu planurile sale.

Solicitările bruște pentru o înțelegere arată urgența reînnoită din partea aliaților Ucrainei care încearcă să înainteze întoarcerea lui Trump și posibilitatea unor reduceri drastice ale sprijinului SUA. Odată cu intrarea trupelor nord-coreene în luptă de partea rusă, apetitul de a opri un conflict, care a adus distrugeri în vaste zone ale Ucrainei, a consumat sute de miliarde de dolari în ajutor financiar și arme străine și a schimbat relațiile geopolitice în Europa și în lume, a crescut.

Putin, însă, a arătat puțină înclinație să ia în considerare un armistițiu, în ciuda pierderilor masive ale armatei ruse. Liderul rus i-a spus săptămâna trecută lui Scholz că a fost întotdeauna deschis la discuții, dar că orice acord ar trebui să țină cont de preocupările de securitate ale Rusiei și de câștigurile sale teritoriale. Este posibil ca Kremlinul să interpreteze presiunea tot mai mare asupra lui Zelenski ca o dovadă că strategia sa de uzură dă roade.

În ajunul G-20, care va fi ultimul în funcție al președintelui Joe Biden, SUA au decis să autorizeze lovituri cu rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei. Ideea din spatele acestei schimbări este că va ajuta la consolidarea poziției lui Zelenski înainte ca Trump să preia mandatul, astfel încât să poată aborda eventualele negocieri cu o mână întărită.

China și Brazilia, care vor fi și ele la summitul de la Rio, au cerut o conferință internațională care să implice ambele părți încă din luna mai. Zelenski a spus sâmbătă postului public al țării sale că vrea să pună capăt războiului anul viitor. El a rugat aliații săi să-i trimită arme mai puternice, astfel încât Ucraina să poată contracara atacurile rusești mai eficient și să crească presiunea asupra lui Putin pentru a căuta negocieri.

„Pentru noi, victoria înseamnă o Ucraina puternică. Trebuie să fie puternică, pentru orice diplomație”, a spus Zelenski. Întrebat dacă Trump va spune „stați jos la masa negocierilor”, cum vi s-ar părea?, Zelenski a răspuns că „Nu, nu cred că va spune asta.

Suntem o Ucraină independentă și mi se pare că în timpul acestui război poporul nostru și eu personal, în negocierile cu Statele Unite și cu Trump, cu Biden și cu alți lideri europeni, am dovedit că la noi retorica de a sta și a asculta nu funcționează și asta nu pentru că suntem așa, ci pentru că așa ar trebui să tratăm orice țară, orice popor, orice lider, cu respect. Aceasta este egalitatea, una dintre valorile pentru care luptăm astăzi”.

Propria formulă pentru pace a lui Zelenski se bazează pe obținerea unei căi clare către aderarea la NATO și a garanțiilor de securitate pentru protecție până la aderare.

