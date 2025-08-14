Videoclipul AI în care Putin este ucis în Alaska de șeful Serviciilor secrete ucrainene, viral pe X. "Finalul perfect pentru vizita lui". Reacțiile internauților VIDEO

Videoclipul AI în care Putin este ucis în Alaska de șeful serviciilor secrete ucrainene, viral pe X FOTO Captură video X/Nexta

Un videoclip generat de Inteligența Artificială, prezentat drept „finalul perfect” al vizitei lui Putin în Alaska, a apărut pe rețelele de socializare ucrainene și a fost postat și pe X de cei de la agenția Nexta.

În imagini este prezentat președintele rus Vladimir Putin aflat într-o mașină blindată care l-ar duce spre buncărul în care ar urma să se întâlnească, la Anchorage (Alaska), cu omologul său american Donald Trump.

Prin nămeții de zăpadă, un lunetist se îndreaptă, și el, spre o întâlnire importantă. În timp ce Putin este în mașină, nerăbdător să ajungă la destinație, autorul videoclipului dezvăluie chipul lunetistului. Este nimeni altul decât șeful Serviciilor secrete ale Ucrainei, Kirilo Budanov.

Ajuns, în sfârșit, la buncărul din Anchorage, liderul de la Kremlin coboară din mașină, împreună cu oamenii săi. Din ”bârlogul” său secret, Kirilo Budanov îl ia la ochi pe Putin și trage. Lovitura este mortală, iar Putin se prăbușește la pământ.

An AI-generated video showing the “perfect ending” to Putin’s visit to Alaska has appeared on Ukrainian social media. In the video, the role of the sniper is played by Ukraine’s intelligence chief, Kyrylo Budanov. pic.twitter.com/KBijgzYwQw — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025

Ads

Imediat după postarea videoclipului au apărut și comentariile.

"Videoclip creat de AI, nu viață reală."

"Ce se întâmplă dacă un Putin fals va veni la această întâlnire?"

"Cu cine vor să-l înlocuiască?"

"Așa rezolvi cu tiranii."

"Mi-a făcut ziua mai frumoasă."

"Problema este că acest lucru nu va schimba nimic în Rusia, toată așa-numita „elită” nu va putea opri războiul pentru că își va pierde totul și chiar viața. Un război pentru Rusia de astăzi este o paradigmă. Țineți minte."

"De aceea nu va pune niciodată piciorul pe pământ american. Există milioane de americani patrioți dispuși să-l elimine pe acel geniu malefic cu orice preț."

Întâlnirea din Alaska a președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, va începe vineri, 15 august, la ora 22:30, ora Moscovei (și a României), și va fi deschisă de o discuție între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi, 14 august, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de TASS.

Ads

Va exista și o întâlnire între delegațiile celor două țări, iar la final cei doi lideri vor susține o conferință de presă comună.

Președinții Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta despre „potențialul uriaș neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina, a precizat consilierul lui Putin.

„Această întâlnire, după cum știți cu toții, va avea loc în Alaska, la Anchorage, mai precis într-una dintre clădirile bazei militare combinate Elmendorf-Richardson”, a precizat consilierul lui Putin.

Negocierile dintre Putin și Trump „vor avea un caracter oficial”, delegația rusă având „o atitudine oficială”, a menționat Iuri Ușakov.

Ads