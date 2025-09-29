Viktor Orbán: „UE se transformă într-un proiect militar anti-Rusia”. Presa proguvernamentală maghiară acuză Ucraina că ar pregăti o operațiune de tip „steag fals” împotriva Poloniei și României

Autor: Veronica Andrei
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:11
529 citiri
Premierul Ungariei, Viktor Orban FOTO Hepta

Premierul ungar Viktor Orbán a lansat un nou atac la adresa direcției strategice a Uniunii Europene, afirmând că Bruxellesul s-ar transforma „într-un proiect militar” cu scopul declarat de a învinge Rusia.

Declarația a fost făcută în cadrul unei intervenții publice, în care liderul de la Budapesta a denunțat ceea ce el numește „mobilizarea ideologică și economică a Europei pentru un conflict pe termen lung cu Moscova”.

„La Bruxelles se spune clar: obiectivul pentru următoarele decenii este înfrângerea Rusiei în Est. Asta înseamnă că fiecare european, fiecare companie și fiecare stat membru trebuie să se supună acestui obiectiv. Noi, ungurii, nu dorim acest lucru!”, a declarat Orbán.

Declarația sa survine pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile între Budapesta și nucleul decizional european, în special în chestiuni legate de sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile împotriva Rusiei și reducerea dependenței energetice de Moscova.

Orbán, pe contrasensul Europei

Orbán a refuzat constant să se alinieze pozițiilor comune ale UE și NATO în privința izolării internaționale a Rusiei. În trecut, liderul ungar s-a opus sancțiunilor energetice și a avertizat că renunțarea la petrolul și gazele rusești — livrate prin conducte — ar „devasta” economia Ungariei. Argumentele sale au fost preluate cu entuziasm de presa rusă și integrate în discursul propagandistic oficial al Kremlinului.

Dezinformare în tandem: Budapesta și Moscova, front comun în războiul informațional

La doar câteva ore după declarațiile lui Orbán, presa proguvernamentală ungară a intrat într-o sincronizare tulburătoare cu retorica rusă. Portalul PestiSrácok, apropiat de partidul Fidesz, a publicat un articol în care acuză Ucraina că ar pregăti o operațiune de tip „steag fals” împotriva Poloniei și României, cu scopul de a atrage NATO într-o confruntare directă cu Rusia.

Conform articolului, citând „zvonuri de pe Telegram”, serviciile secrete ucrainene ar plănui lovituri asupra unor centre logistice din România și Polonia — infrastructură vitală pentru transportul armamentului către Ucraina — folosind drone de fabricație rusească lansate de pe teritoriul ucrainean. Ulterior, Kievul ar pune atacurile pe seama Moscovei, declanșând o campanie mediatică pentru a forța o reacție NATO.

Informațiile, neverificate și lipsite de sursă clară, au fost preluate aproape instantaneu de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a acuzat Ucraina de tentative deliberate de escaladare a conflictului.

Acoperire informațională pentru o potențială agresiune

Potrivit experților în securitate regională, această convergență între propaganda rusă și cea maghiară nu este întâmplătoare. Scenariile promovate ar putea avea rolul de a pregăti terenul informațional pentru eventuale lovituri reale asupra infrastructurii NATO din estul Europei, acoperite ulterior cu pretexte fabricate.

Campania survine într-un moment de tensiune sporită, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. În replică, Moscova a acuzat Ucraina de „provocări premeditate”. În paralel, pe rețelele sociale a fost documentat un val de dezinformări, distribuite inclusiv prin conturi anonime sau afiliate Rusiei, în care se susținea că Ucraina manipulează sistemele sale de apărare antiaeriană pentru a crea incidente.

Impactul acestor narațiuni este considerabil: potrivit unor cercetări independente, mesajele de acest tip au fost vizualizate de peste 30 de milioane de ori pe platforme precum Facebook, TikTok, YouTube și X.

Incident în Transcarpatia care adâncește suspiciunile

Pe fundalul acestor manevre informaționale, relațiile deja tensionate dintre Ucraina și Ungaria s-au deteriorat și mai mult, după ce o dronă de recunoaștere maghiară a fost detectată în adâncul regiunii ucrainene Transcarpatia — o zonă locuită de o importantă comunitate maghiară. Kievul nu a comentat oficial incidentul, însă analiștii văd în acest gest un posibil element de presiune simbolică din partea Budapestei.

#razboi Ucraina, #rusia invazie, #acuze, #Viktor Orban, #Europa , #Razboi Ucraina
