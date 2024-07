Cum a devenit Viktor Orban un pion în jocul lui Putin. Cele 10 propuneri ale premierului maghiar pentru pace în Ucraina

Într-un peisaj geopolitic plin de tensiuni și controverse, premierul ungar Viktor Orban s-a prezentat recent drept intermediar al păcii între Rusia și Ucraina. Cu toate acestea, din cauza legăturilor sale extinse cu președintele rus Vladimir Putin, comunitatea internațională nu este convinsă de adevăratele intenții ale lui Orban. Departe de a fi un arbitru neutru, Orban pare să acționeze ca emisar al lui Putin, provocând serioase îngrijorări cu privire la credibilitatea și influența sa asupra unității europene.

Discursurile lui Orban pentru pace trebuie privite prin prisma relației sale de lungă durată cu Putin, scrie în Kyiv Post Orhan Dragaš, expert sârb în securitate și relații internaționale, fondatorul și directorul Institutului Internațional de Securitate, cu sediul la Belgrad.

De-a lungul anilor, Orban s-a aliniat în mod constant cu Kremlinul și a subminat principiile democrației și ale statului de drept pe care le reprezintă Uniunea Europeană. De la contracte energetice la sprijin politic, Orban a țesut o rețea complexă de dependențe cu Moscova, punând Ungaria împotriva consensului european mai larg.

Recenta sa incursiune în diplomația păcii pare, așadar, mai puțin o încercare autentică de a rezolva conflictul, cât o mișcare strategică orchestrată de Kremlin pentru a submina solidaritatea europeană.

Pentru a înțelege motivele lui Orban, este necesar să revizuim istoria relațiilor maghiare-ruse sub conducerea sa, scrie Orhan Dragaš.

De la preluarea mandatului în 2010, Orban a urmat o agendă pro-rusă, cum ar fi controversatul acord nuclear Paks II, care a fost finanțat în mare parte prin împrumuturi rusești. Proiectul nu numai că a adâncit dependența Ungariei de energia rusă, dar a simbolizat și sfidarea lui Orban față de strategiile UE de diversificare a energiei menite să reducă dependența de Moscova.

Opoziția fermă a lui Orban pentru impunerea de sancțiuni UE împotriva Rusiei îi consolidează rolul de aliat al Kremlinului și pune la îndoială neutralitatea sa ca mediator.

Deschiderea diplomatică a lui Orban vine într-o etapă critică a conflictului dintre Rusia și Ucraina. Pe măsură ce războiul continuă cu consecințe umanitare devastatoare, nevoia de un mediator de pace credibil nu a fost niciodată mai mare.

Cu toate acestea, realizările lui Orban îi subminează adecvarea pentru acest rol. Guvernul său a zădărnicit în mod repetat eforturile UE de a prezenta un front unit împotriva agresiunii ruse, de la blocarea declarațiilor comune până la vetoul pentru sancțiuni. Aceste acțiuni nu numai că îl încurajează pe Putin, dar subminează și negocierea colectivă a UE și pun în pericol capacitatea blocului de a influența soluționarea conflictului, susține expertul sârb.

Prezentându-se ca mediator, Orban dorește să își ridice statutul internațional și, în același timp, să promoveze interesele Rusiei. Declarațiile sale recente au preluat punctele de vedere ale Kremlinului, schimbând însă subtil narațiunea, marcând Ucraina drept obstacol în calea păcii.

Retorica sa absolvă Rusia de responsabilitate și prezintă Ucraina drept agresor, încercând să submineze sprijinul internațional pentru Kiev. Alinierea lui Orban la propaganda rusă este o dovadă clară a rolului său de facilitator al agendei lui Putin.

În plus, politicile interne ale lui Orban reflectă tendințele autocratice ale omologului său rus.

Cele 10 propuneri de pace ale lui Viktor Orban, prezentate UE

Premierul Viktor Orbán a făcut publică evaluarea sumară și propunerile privind întâlnirile sale cu liderii Ucrainei, Rusiei, Chinei și Turciei, precum și cu fostul preşedinte american, Donald Trump, pe care le-a transmis președintelui Consiliului European, Charles Michel, în aceste zile, rezultă din propunerea în zece puncte publicată pe site-ul Miniszterelnök.hu și citată de hirado.hu.

În cele ce urmează vă trimit o evaluare sumară a discuțiilor mele cu liderii Ucrainei, Rusiei, Chinei și Turciei, precum și cu președintele Donald J. Trump, precum și câteva propuneri de luat în considerare, scrie premierul ungar în introducerea propunerii sale care cuprinde zece puncte, potrivit site-ului Miniszterelnök.hu, preluat de Rador.

1.Observație generală: intensitatea conflictului militar va escalada radical în viitorul apropiat.

2. Personal am constatat că părțile aflate în conflict sunt hotărâte să se implice și mai profund în conflict și niciuna dintre ele nu dorește să inițieze o încetare a focului sau negocieri de pace. Prin urmare, putem presupune că tensiunile nu vor scădea și părțile nu vor începe să caute o ieșire din conflict fără o intervenție externă semnificativă.

3. Trei jucători globali pot influența evoluțiile: Uniunea Europeană, Statele Unite și China. De asemenea, trebuie să considerăm Turcia ca un actor regional important, ca singurul mediator de succes între Ucraina și Rusia de la izbucnirea ostilităților în 2022.

4. China își continuă politica, care este menționată și în documentele internaționale, şi lansează un apel la încetarea focului și pentru începerea negocierilor de pace. Cu toate acestea, China va avea un rol mai activ doar dacă șansele sale de succes sunt aproape sigure. Potrivit aprecierii lor, acest lucru nu există în prezent.

5. În ceea ce privește Statele Unite, am constatat la summitul NATO și pe parcursul discuțiilor mele cu președintele Trump că Statele Unite sunt în prezent foarte preocupate de campania prezidențială. Preşedintele în exerciţiu depune eforturi imense pentru a rămâne în competiţie. Este clar că nu poate schimba actuala politică pro-război a SUA, de aceea nu se poate aștepta de la el să înceapă o nouă politică. După cum am văzut de multe ori în ultimii ani, în aceste situații birocrația fără conducere politică continuă pe calea anterioară.

6. În discuțiile mele cu președintele Trump, am ajuns la concluzia că politica externă joacă doar un rol mic în campania sa, care este dominată de problemele interne. De aceea, nu ne putem aștepta la o inițiativă de pace de la el până la alegeri. Însă, pot spune cu siguranță că la scurt timp după victoria sa electorală, nu va aștepta până la investirea sa, ci va fi imediat gata să acționeze ca mediator de pace. În acest sens are planuri detaliate și bine întemeiate.

7. Cred cu tărie că în cazul în care va câştiga președintele Trump, raportul sarcinilor financiare dintre SUA și UE se va schimba semnificativ în dezavantajul UE atunci când vine vorba de sprijinul financiar pentru Ucraina.

8. Strategia noastră europeană a copiat, în numele unității transatlantice, politica pro-război a SUA. Până acum nu am avut nicio strategie europeană suverană și independentă sau un plan politic de acțiune. Propun să discutăm dacă este logic să continuăm această politică în viitor. În situația actuală, putem găsi o oportunitate întemeiată pe baze morale și raționale puternice de a începe un nou capitol în politica noastră. În acest nou capitol am putea depune eforturi pentru reducerea tensiunilor și/sau am putea crea condițiile pentru o încetare temporară a focului și/sau pentru începerea megocierilor de pace.

9. Propun să inițiem o dezbatere asupra următoarelor propuneri: a. propunere pentru a purta discuții politice la nivel înalt cu China privind modalitățile următoarei conferințe de pace;

b. pe lângă menţinerea actualul nivel înalt al relațiilor politice cu Ucraina, propun redeschiderea liniilor diplomatice directe de comunicare cu Rusia și reabilitarea unor astfel de legături directe în comunicațiile noastre politice;

c. propun lansarea unei ofensive politice concertate spre Sudul global, a cărui bunăvoință am pierdut-o din cauza poziției noastre față de războiul din Ucraina, ceea ce a dus la izolarea globală a comunității transatlantice.

10. Sper că rapoartele și propunerile mele se pot dovedi a fi o contribuție utilă la eventualele propuneri și inițiative pe care le prezentaţi liderilor UE la momentul potrivit și într-o formă adecvată.

UE nu trebuie să intre în jocul lui Orban

UE trebuie să își consolideze coerența internă în fața tacticilor perturbatoare ale lui Orban. Acest lucru necesită creșterea solidarității între statele membre, consolidarea serviciilor de informații și coordonarea comunicărilor strategice pentru a contracara dezinformarea rusă. Prin prezentarea unui front unit, UE poate rezista încercărilor de a exploata diviziunile interne și poate adopta o poziție fermă împotriva amenințărilor externe.

Încercarea lui Orban de a media conflictul ruso-ucrainean este o tentativă ușor voalată de a servi interesele lui Putin în detrimentul unității europene. Legăturile sale adânc înrădăcinate cu Kremlinul și regimul său autocratic fac din el un intermediar neserios și compromis, scrie în Kyiv Post Orhan Dragaš.

UE trebuie să recunoască acțiunile lui Orban drept ceea ce sunt - un plan strategic de destabilizare a blocului și de promovare a agendei Moscovei. Luând măsuri decisive împotriva acțiunilor antieuropene ale lui Orban, UE își poate proteja integritatea, își poate susține valorile și poate contribui în mod semnificativ la realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina.

Miza este mare, iar UE nu își poate permite să se complacă. Acțiunile lui Orban nu sunt doar o încălcare a principiilor europene, ci și o amenințare directă la adresa securității și stabilității regiunii.

Noua Comisie Europeană trebuie să se ridice la înălțimea provocării și să dea dovadă de determinare și leadership în fața duplicității lui Orban. Numai printr-un angajament neclintit față de valorile democratice și o acțiune comună poate UE să supraviețuiască acestei perioade turbulente și să devină mai puternică, mai unită și mai bine pregătită pentru a face față provocărilor viitoare, conchide autorul.

