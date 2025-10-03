"Nu vrem să murim pentru Ucraina". Viktor Orbán va face orice este posibil să împiedice aderarea țării la UE. "Ne pare rău pentru ei, îi simpatizăm"

Viktor Orban, premierul Ungariei FOTO X/@HungaryBased

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat vineri, 3 octombrie, că maghiarii nu doresc să fie în aceeași Uniune Europeană ca și ucrainenii, argumentând că Ucraina are o „soartă foarte dificilă” din cauza proximității sale față de Rusia, potrivit Censor.NET.

Orbán a afirmat că, în opinia sa, a fi într-o structură federală sau de alianță strânsă înseamnă o soartă comună, inclusiv riscurile asociate conflictelor militare.

„Dacă ești într-o structură federală cu cineva, împărtășești soarta lui, iar Ucraina este o țară cu o soartă foarte dificilă. De ce ar trebui să împărtășim această soartă dificilă?”, a spus el.

În același timp, Orbán a menționat că Ungaria are o „soartă mai ușoară” și dorește să sprijine Ucraina, dar nu vrea să se angajeze în riscuri sau obligații care, în opinia sa, ar putea duce la pierderi. „Ne pare rău pentru ei, îi simpatizăm, luptă eroic, trebuie să-i sprijinim, dar nu vrem să le împărtășim soarta. Nu vrem să murim pentru Ucraina”, a adăugat el.

Prim-ministrul a subliniat, de asemenea, că nu dorește ca maghiarii să se afle într-o situație în care să fie nevoiți să trimită soldați „să moară pentru Ucraina” dacă țările se află într-o integrare mai strânsă sau în legături federale.

