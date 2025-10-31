Orban se gudură pe lângă Trump: „Trebuie să-i facem pe americani să înțeleagă această situație particulară”

Premierul ungar Viktor Orban a declarat, vineri, 31 octombrie, că speră să-l convingă pe președintele Donald Trump că Ungaria ar trebui să fie scutită de sancțiunile americane asupra petrolului rusesc, din cauza dependenței sale ridicate de rețelele de conducte pentru aprovizionarea cu energie.

Orban a afirmat că va discuta cu Trump despre sancțiunile americane asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, la o întâlnire programată a avea loc în 7 noiembrie, și că speră că va încheia un acord economic amplu cu Statele Unite.

„Ungaria este o țară fără ieșire la mare... Suntem dependenți de acele rute de transport prin care energia poate ajunge în Ungaria. Acestea sunt, în mare parte, conducte. Trebuie să-i facem pe americani să înțeleagă această situație particulară... dacă vrem să permită scutiri de la sancțiunile americane împotriva Rusiei”, a spus premierul ungar.

Orban a menționat faptul că, în ciuda faptului că are acces la mare, și Germania a solicitat o scutire pentru una dintre rafinăriile sale.

Ministrul german al Economiei a declarat, marți, că a primit asigurări de la Washington că subsidiara germană a Rosneft va fi scutită de sancțiuni, deoarece activele acestei firme nu mai sunt sub controlul Rusiei. Filiala germană a Rosneft deține o participație majoritară la rafinăria de la Schwedt.

Noile sancțiuni americane, care reprezintă un risc pentru dependența Ungariei de importurile de țiței din Rusia, au fost anunțate la câteva zile după un incendiu produs la principala rafinărie a grupului petrolier maghiar MOL, care a forțat-o să funcționeze la capacitate redusă.

Joi, guvernul ungar a publicat un proiect de lege ce vizează modificarea unei legi privind stocarea țițeiului și a produselor petroliere importate, pentru a-i permite să desemneze așa-numitele stații de alimentare în așteptare care să furnizeze combustibil utilizatorilor critici în situații în care există o urgență în aprovizionarea cu combustibil.

Discuția lui Orban cu Trump, de săptămâna viitoare, va fi prima sa întâlnire bilaterală cu președintele SUA, de la revenirea aliatului său la Casa Albă.

