Concentrat asupra Ucrainei, Putin pierde controlul în sudul Rusiei

În Daghestan, republică cu majoritate musulmană din Rusia, duminică, 23 iunie, au avut loc cele mai recente atacuri legate de Statul Islamic. Un analist în domeniul securității a declarat pentru Newsweek că dacă atenția Kremlinului va fi îndreptată mai degrabă asupra Ucrainei decât asupra amenințării terorismului, astfel de incidente vor mai avea loc.

Autoritățile ruse au anunțat o operațiune antiteroristă după ce bărbați au deschis focul asupra unor biserici ortodoxe ruse și a unei sinagogi din orașul de coastă Derbent, duminică, în jurul orei 18.00. În aceeași oră, un alt grup a deschis focul asupra unui post de poliție rutieră din capitala republicii, Mahacikala, la aproximativ 130 km nord.

"Putin pierde rapid controlul asupra țării", a postat utilizatorul X pro-ucrainean War is Translated, alături de o înregistrare video cu urmările atacurilor.

