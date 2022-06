Vizita președintelui român Klaus Iohannis la Kiev, alături de reprezentanții axei occidentale Macron-Scholz-Draghi, a provocat confuzie în presa internațională. Marile publicații din Vest, printre care Le Figaro, New York Times, El Pais, nu l-au inclus pe liderul de la București în pozele cu care au ilustrat evenimentul.

Publicația britanică The Guardian l-a scos pur și simplu din poză pe Iohannis ca să poată da explicația foto: „Italy’s Mario Draghi, Ukraine’s Volodymyr Zelenskiy, France’s Emmanuel Macron and Germany’s Olaf Scholz in Kyiv, Ukraine”.

La fel și articolele principale din alte publicații europene, care au fost titrate doar cu numele celor trei lideri occidentali.

„Cine e tipul înalt din dreapta?” scrie autorul unui cont specializat în satiră de pe Twitter, referindu-se la poza de grup cu cei patru lideri europeni care s-au întâlnit joi, 16 iunie, la Kiev, cu președintele Ucrainei.

"At least I'm the tallest" is an adequate reply to all those who ask "Who is the big guy on the right?" pic.twitter.com/3ZJK7z8okD