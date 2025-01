O dronă rusească a fost doborâtă, joi, 16 ianuarie, în timpul vizitei premierului britanic, Keir Starmer, la palatul prezidenţial din Kiev.

Prim-ministrul se întâlnea cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre următorii paşi în Ucraina, potrivit Sky News. Incidentul a fost o reamintire a realității periculoase cu care se confruntă Ucraina zilnic, în contextul războiului cu Rusia.

În curtea palatului s-a auzit sunetul focurilor de armă antiaeriene, în timp ce sirenele aeriene avertizau cu privire la posibile atacuri ale dronelor.

O dronă a fost doborâtă, însă martorii oculari cred că existau cel puţin două drone în funcţiune şi bănuiesc că acestea erau dispozitive de supraveghere, deoarece cea doborâtă nu a explodat în urma impactului.

UK Prime Minister Keir Starmer arrives in Kiev to sign "100-year war" treaty.

Looks like he is hold up in a cozy Kiev foxhole while sending others to die.

