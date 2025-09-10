Vizita lui Putin din Alaska ascunde perfidia: Trump primește o grea lovitură de la Kremlin, după amenințările contra Rusiei

Autor: George Titus Albulescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 01:30
763 citiri
Vizita lui Putin din Alaska ascunde perfidia: Trump primește o grea lovitură de la Kremlin, după amenințările contra Rusiei
Trump a eșuat la summitul din Alaska cu Putin FOTO: Hepta

Vizita lui Putin din Alaska și zâmbetele dictatorului rus de pe covorul roșu ascund, de fapt, perfidia sa. Totul este doar o mască, iar adevărata față a venit acum. Donald Trump primește o grea lovitură de la Kremlin, care anunță prin purtătorul său de cuvânt că „nicio sancțiune nu va putea vreodată obliga Rusia să își schimbe cursul față de Ucraina”. Și asta la doar câteva ore după ce președintele SUA a spus că este gata să impună sancțiuni suplimentare Moscovei, în contextul recentelor atacuri împotriva Ucrainei.

„Sancțiunile sunt agenda susținută de regimul de la Kiev și de țările europene. Fac tot posibilul pentru a aduce Washingtonul în orbita lor și a impune aceste sancțiuni”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Time.

Reacționând în continuare la remarcile făcute de Trump în fața Casei Albe duminică, Peskov a adăugat: „Ar fi de preferat pentru noi să ne atingem obiectivele și să ne asigurăm securitatea prin metode politice și diplomatice, dar în momentul în care acest lucru este imposibil din cauza lipsei de reciprocitate, continuăm SVO (Operațiunea Militară Specială)”.

Discuțiile reînnoite despre sancțiuni vin după ce Rusia a lansat cel mai mare atac aerian împotriva Ucrainei de la invazia țării în 2022. Peste 800 de drone și 13 rachete au fost lansate, ucigând cel puțin patru persoane și rănind alte peste 44.

Atacurile au lovit o serie de clădiri rezidențiale din Kiev, precum și sediul guvernului, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Emisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că „Rusia pare să escaladeze”, ca răspuns la ultimele atacuri.

„Atacul nu a fost un semnal că Rusia dorește să pună capăt diplomatic acestui război”, a concluzionat Kellogg, adăugând că Trump „lucrează pentru a opri acest război”. „Astfel de crime acum, când diplomația reală ar fi putut deja începe de mult, sunt o crimă deliberată și o prelungire a războiului. S-a spus în repetate rânduri la Washington că sancțiunile vor urma unui refuz de a discuta”, a argumentat Zelenski.

Eșecul lui Trump din fața lui Putin din Alaska

Atacurile din weekend au avut loc după ce Zelenski s-a alăturat reprezentanților din peste 30 de țări la reuniunea „Coaliției celor dispuși” de la Paris, joi, pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Trump, una dintre figurile cheie care au participat la apel, a subliniat Coaliției că UE ar trebui să înceteze să cumpere petrol rusesc, invocând îngrijorarea că acesta finanțează războiul, potrivit unui oficial al Casei Albe. Președintele a declarat, de asemenea, că liderii europeni trebuie să exercite presiuni economice asupra Chinei pentru finanțarea eforturilor de război ale Rusiei.

În timpul întâlnirii, 26 de lideri s-au angajat să contribuie cu soldați care să servească drept „forță de reasigurare” în Ucraina, în cazul în care conflictul cu Rusia se va încheia, potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, unul dintre copreședinții întâlnirii.

Trump a confirmat anterior că trupele americane nu vor fi desfășurate pe teren în Ucraina în cazul în care un armistițiu intră în vigoare, dar s-a oferit să ofere asistență din aer.

Cea mai recentă amenințare a lui Trump de a sancționa în continuare Rusia vine după un summit în mare parte nereușit cu președintele rus Vladimir Putin în august. Cei doi lideri mondiali s-au întâlnit în Alaska pentru a discuta o posibilă cale către pace, dar întâlnirea s-a încheiat mai devreme decât se aștepta, fără a se ajunge la niciun acord. Unii critici au susținut că Putin a obținut mai multe victorii decât Trump în urma întâlnirii.

