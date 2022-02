Putin a răbufnit împotriva Occidentului din cauza sancțiunilor economice dure:”Este un imperiu al minciunilor” VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut luni, 28 februarie, că Occidentul este ”un imperiu al minciunilor”, ca reacție la sancțiunile economice impuse după invazia Ucrainei.

Declarația a fost făcută în timpul unei întâlniri cu oficiali de rang înalt, în care a fost analizată situația economică a țării.

„(Prim-ministrul Mihail Mishustin) şi cu mine am discutat acest subiect, ţinând cont de sancţiunile pe care presupusa comunitate occidentală – după cum am numit-o în discursul meu, „imperiul minciunii” – încearcă acum să le pună în aplicare împotriva ţării noastre”, a spus Putin, potrivit unei transcrieri a discuţiilor de la întâlnire.

Putin is chairing his emergency economic meeting to respond to US, UK, and EU sanctions. He calls the west “the empire of lies” pic.twitter.com/CdNW8qipAj

Atmosfera de la Kremlin a fost surprinsă într-o imagine în care apar șefa Băncii Centrale Ruse, Elvira Nabiullina, și consilierul prezidențial Maxim Oreșkin în timp ce au capetele plecate și mâinile la față, la întâlnirea prezidată de Vladimir Putin.

Elvira Nabiullina, the head of the Russian central bank, and Maxim Oreshkin, Putin's economic advisor, look like they are thinking hard about what to do with the western sanctions. pic.twitter.com/j9l2QzSBnJ