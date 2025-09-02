Putin susține că nu se opune aderării Ucrainei la UE. Ce consideră însă liderul de la Kremlin drept “inacceptabil”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat marți, 2 septembrie, la Beijing, că nu are nicio problemă cu aderarea Ucrainei la UE. Pe de altă parte însă, liderul de la Kremlin a exclus total posibilitatea aderării Ucrainei la NATO.

Putin a declarat că nu s-a opus niciodată unei eventuale aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană, dar a spus că nu este de acord cu aderarea acestei țări la NATO.

El a susținut, în comentariile relatate de Reuters, că odată cu extinderea NATO spre est, alianța a dorit să absoarbă întregul spațiu post-sovietic, iar Rusia a dorit pur și simplu să-și apere interesele.

Putin a repetat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia.

Nu este pentru prima dată când Putin semnalează că Rusia ar fi de acord cu aderarea Ucrainei la UE. Mesajele venite din Rusia au fost însă unele contradictorii.

În iunie, fostul președinte Dmitri Medvedev, actual vice al Consiliului de Securitate, a spus că apartenența Ucrainei la UE ar fi periculoasă și că Moscova se opune acestui pas. Rusia a început să „răspundă serios” la atacurile ucrainene

În declarațiile făcute la Beijing, în timpul întâlnirii cu premierul slovac Robert Fico, liderul de la Kremlin a respins sugestiile occidentale cum că Rusia ar intenționa să testeze Europa și NATO.

„Observăm că se alimentează constant o anumită isterie cu privire la presupusele planuri ale Rusiei de a ataca Europa. Pentru că orice persoană cu bun simț știe foarte bine că Rusia nu a avut, nu are și nu va avea niciodată intenția de a ataca pe nimeni”, a declarat el.

Rusia a amenințat în mai multe rânduri Europa cu un răspuns dur, pe fondul războiului din Ucraina, inclusiv prin folosirea armelor nucleare.

Putin a mai spus la Beijing că există „opțiuni pentru a asigura securitatea Ucrainei” dacă războiul se va sfârși și că acestea au fost discutate cu Donald Trump la summitul din Alaska, deși nu a explicat care ar fi acelea.

În schimb, președintele rus a transmis Kievului că Rusia a început să „răspundă serios” la atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, după ce „a rămas răbdătoare pentru o lungă perioadă de timp”.

Rusia a atacat și până acum în mod frecvent infrastructura energetică și civilă ucraineană.

Îndemnul lui Putin pentru Fico

În discuția cu Fico, Putin a îndemnat țările din Europa de Est să întrerupă furnizarea de gaze și petrol către Ucraina, afirmând că acest lucru ar opri atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Putin a declarat luni că înțelegerile agreate în cadrul summitului cu președintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluții la criza din Ucraina.

Declarația a venit însă imediat după ce Kremlinul a susținut că puterile europene împiedică eforturile lui Donald Trump de a obține pacea în Ucraina și că Rusia își va continua operațiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

