„Ce ne oprește?” Putin amenință cu atacuri asupra centralelor nucleare din Ucraina

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat pentru prima dată că ar putea ordona lovituri asupra centralelor nucleare aflate pe teritoriul controlat de Ucraina. Declarațiile au fost făcute pe 2 octombrie, în cadrul Clubului Internațional de Discuții Valdai, desfășurat la Soci.

Putin a încadrat această amenințare într-o așa-numită „răspuns în oglindă”, acuzând Kievul – fără a aduce dovezi – că ar desfășura atacuri în apropierea Centralei Nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă din martie 2022.

„Oamenii din teritoriile aflate sub control ucrainean trebuie să înțeleagă că, dacă se joacă periculos, ei mai au centrale nucleare funcționale. Atunci ce ne oprește să răspundem la fel? Ar trebui să se gândească la asta”, a declarat liderul de la Kremlin.

Zaporojie, în pragul unei catastrofe

Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este deconectată de peste o săptămână de la rețeaua energetică ucraineană – o situație record de la începutul invaziei. Repetatele pene de curent din ultimele luni au obligat operatorii să se bazeze pe generatoare diesel, dintre care cel puțin unul a cedat recent.

Președintele Volodimir Zelenski a descris, pe 30 septembrie, situația de la Zaporojie ca fiind „critică”.

În același timp, ministrul de Externe Andrii Sibiha a avertizat că Rusia pregătește reconectarea centralei la propriul sistem energetic, după ce ar fi tăiat intenționat alimentarea cu energie.

„Fiecare acțiune a Rusiei nu reprezintă doar un risc mortal, ci și un drum sigur către o catastrofă”, a spus Sibiha pe 2 octombrie.

Putin a replicat că situația este „sub control” și că generatoarele asigură suficientă energie.

Kievul insistă asupra retragerii trupelor ruse din perimetrul centralei și asupra creării unei zone demilitarizate. Rusia a respins însă constant această propunere, menținându-și prezența militară în jurul complexului.

Precedente periculoase: Cernobîl și alte atacuri

Nu este pentru prima dată când infrastructura nucleară ucraineană este pusă în pericol.

În februarie, o dronă rusească Shahed a lovit structura de protecție a reactorului nr. 4 de la Cernobîl, acolo unde a avut loc catastrofa din 1986. Deși cupola de beton („New Safe Confinement”) a fost avariată, nu au existat scurgeri radioactive semnificative.

Tot în Cernobîl, un alt atac cu dronă asupra unei stații energetice din orașul Slavutici a provocat o pană de curent de câteva ore, afectând alimentarea centralei.

Astfel de incidente alimentează temerile comunității internaționale că Moscova folosește amenințarea nucleară nu doar ca armă retorică, ci și ca pârghie strategică în războiul împotriva Ucrainei.

