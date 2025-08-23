Între psihologia KGB și principiile judo-ului. Cum îl ține Putin „în joc” pe Donald Trump?

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 23 August 2025, ora 11:08
599 citiri
Între psihologia KGB și principiile judo-ului. Cum îl ține Putin „în joc” pe Donald Trump?
Vladimir Putin și Donald Trump dau mâna în Alaska, flancați de avioane F-22 Raptor FOTO Hepta

Într-o analiză publicată în The Telegraph, Rebecca Koffler – fostă analistă a serviciilor militare de informații americane și expertă în strategia Rusiei – susține că planul de negocieri de pace în conflictul ruso-ucrainean, invocat de președintele american Donald Trump, este deja sortit eșecului. În spatele acestui eșec, susține Koffler, s-ar afla o strategie mai subtilă, condusă de la Kremlin: păstrarea lui Trump „în joc”, suficient cât să servească intereselor Moscovei.

Potrivit acesteia, Vladimir Putin, lider format în cultura KGB și influențat de filosofia judo-ului, urmărește o tactică de întârziere a sancțiunilor occidentale prin iluzia negocierii. Ținta principală: Donald Trump. Metoda: manipulare strategică, în stilul clasic al serviciilor de informații sovietice.

„Pentru a-l controla pe Trump, Putin – fost ofițer KGB specializat în recrutare și operare de agenți în Germania – poate folosi un arsenal întreg de instrumente psihologice: de la manipularea percepției realității, până la exploatarea narcisismului și inducerea în eroare prin ceea ce în serviciile rusești se numește << control reflexiv >> ”, notează Koffler.

Un element esențial în această ecuație este flatarea. Liderul de la Kremlin, cunoscut pentru reținerea cu care abordează liderii occidentali, nu a avut niciodată cuvinte critice la adresa lui Trump. Dimpotrivă – l-a numit „inteligent, pragmatic, talentat”. Koffler consideră că aceste aprecieri nu sunt întâmplătoare, ci parte a unei strategii de cultivare a unui potențial aliat prin validarea egoului său.

În opinia sa, Putin își ajustează mesajele astfel încât să pară interesat de o înțelegere, creând impresia că poate fi un partener de dialog. În realitate, remarcă analista, liderul rus nu ar accepta niciodată o negociere autentică decât în condițiile impuse de el.

Filosofia judo-ului: dezechilibrarea adversarului prin devierea forței lui și exploatarea momentului de slăbiciune

Un alt element esențial al acestei strategii este filosofia judo-ului – un sport pe care Putin îl practică și îl revendică des ca parte a propriei identități. Principiul central al judo-ului, acela de a dezechilibra adversarul prin devierea forței lui și exploatarea momentului de slăbiciune, pare a fi aplicat inclusiv în raport cu liderul american: nu îl contrazice, nu îl confruntă direct, ci alternează între gesturi de conciliere și escaladări violente în Ucraina. Rezultatul? Un Donald Trump care nu mai controlează jocul, ci doar îl urmează.

„Ceea ce lipsește din echipa lui Trump este chiar ceea ce face din Putin un jucător redutabil: o bună pregătire, cunoașterea profundă a adversarului și o strategie coerentă”, avertizează Koffler. Ea merge mai departe, sugerând că liderul rus ar putea folosi inclusiv gesturi simbolice – precum eliberarea câtorva copii ucraineni – ca răspuns la scrisoarea recentă a Melaniei Trump. Nu ca gest umanitar, ci ca nouă mișcare pe tabla negocierilor.

„Putin nu urmărește un acord. El urmărește ca Trump să renunțe singur la ideea negocierii sau, și mai convenabil pentru Moscova, să accepte condițiile impuse de Kremlin”, concluzionează Koffler.

The Times: Europa așteaptă pe margine, în timp ce Rusia dictează regulile jocului. Trump, noul pion al lui Putin?
În vreme ce liderii europeni continuă să își ofere unii altora promisiuni și garanții de securitate în sălile luminate ale summit-urilor internaționale, realitatea de pe teren le scapă...
Europa crede că negocierile de pace ale lui Trump vor eșua, dar îl susține în a demasca bluful lui Putin
Liderii europeni susțin inițiativa președintelui american Donald Trump de mediere a păcii în Ucraina, dar nu își fac iluzii cu privire la disponibilitatea reală a Kremlinului de a opri...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #negocieri de pace, #Donald Trump, #Vladimir Putin , #Razboi Ucraina
