Președintele rus Vladimir Putin a declarat că liderii vest-europeni l-au convins să retragă trupele din Kiev în 2022. Potrivit acestuia, după aceea, Ucraina ar fi refuzat oferta de a-și retrage trupele din Donbas și de a pune capăt „conflictului”.

Liderul rus a vorbit despre războiul împotriva Ucrainei în cadrul unei conferințe de presă la Beijing, pe 3 septembrie, difuzată de presa rusă. Putin susține că, în 2022, Kremlinul a propus Kievului să retragă trupele din Donbas și să pună capăt imediat „conflictului”.

„După ce ne-am retras trupele din Kiev, la îndemnul insistent al colegilor noștri vest-europeni, situația s-a schimbat imediat și ni s-a spus că «acum vom lupta până ne veți tăia capetele sau vi le vom tăia noi». A sunat cam așa, doar că în termeni mai simpli”, a spus liderul țării agresoare.

El a mai afirmat că încercările Rusiei de a „rezolva problema ucraineană” au fost „zădărnicite”.

În ceea ce privește teritoriile ocupate de Rusia, Putin a spus că aceste probleme pot fi rezolvate printr-un referendum în Ucraina, dar pentru aceasta este necesară ridicarea legii marțiale.

„În primul rând, trebuie să organizeze un referendum, conform Constituției Ucrainei, orice problemă teritorială se rezolvă doar prin referendum, din câte îmi amintesc. Dar un referendum nu poate fi organizat sub legea marțială. Deci, pentru a organiza un referendum, legea marțială trebuie ridicată. Dar, de îndată ce se va face acest lucru, va trebui să mergem la urne. Și acest proces va continua pe termen nelimitat”, a declarat președintele rus.

După aceea, l-a numit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski „șeful interimar al administrației” și a spus că nu a refuzat niciodată să se întâlnească cu el dacă întâlnirea este „bine pregătită și va duce la rezultate pozitive”.

„În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”, a spus Putin.

Putin neagă că s-ar fi pregătit pentru o întâlnire cu Trump la Moscova

În același timp, el a adăugat că pregătirile pentru o posibilă întâlnire cu președintele american Donald Trump la Moscova nu sunt în curs de desfășurare și nu există termene limită clare, dar invitația este deja „pe masă”. Putin susține, de asemenea, că vede „lumina la capătul tunelului” în ceea ce privește sfârșitul războiului din Ucraina, dar Kremlinul este pregătit să își atingă obiectivele prin mijloace militare.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, într-o conferință de presă din China, că este pregătit pentru negocieri cu președintele Ucrainei, dar, în același timp, a afirmat că Forțele Armate ale Ucrainei ar fi incapabile să desfășoare o ofensivă la scară largă. De asemenea, el a acuzat țările occidentale de războiul împotriva Ucrainei, care, potrivit lui, ignoră interesele de securitate ale Rusiei.

