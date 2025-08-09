Putin i-a dat „Ordinul Lenin” emisarului lui Trump. Nu pentru el, ci pentru directorul CIA al cărui fiu a murit luptând în Ucraina pentru Armata Rusă

Steve Witkoff, întâlnire cu Vladimir Putin/FOTO:X/@Glenn_Diesen

Președintele rus Vladimir Putin i-a înmânat recent emisarului american Steve Witkoff Ordinul Lenin – una dintre cele mai vechi și încărcate simbolic distincții sovietice – cu intenția explicită ca acesta să ajungă la Juliane Gallina, directoare adjunctă a CIA pentru inovație digitală. Potrivit CBS News, distincția ar fi fost oferită în memoria fiului acesteia, Michael Gloss, ucis în 2024 în timp ce lupta de partea Rusiei în Ucraina.

Informația a fost confirmată de mai multe surse apropiate discuțiilor de la Moscova, unde Witkoff s-a aflat recent pentru a negocia în numele administrației Trump o posibilă încheiere a ostilităților din Ucraina. Potrivit CBS, ordinul i-a fost înmânat lui Witkoff cu scopul de a-l transmite familiei Gloss–Gallina, într-un gest care ridică întrebări incomode despre propagandă și războiul informațional purtat de Kremlin.

Întrebat despre episod în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, Donald Trump a evitat să confirme explicit înmânarea decorației, dar a declarat: „Putin îl apreciază pe domnul Witkoff, pot să vă spun asta. Este adevărat.”

Michael Gloss, fiul Julianei Gallina și al lui Larry Gloss, a murit la vârsta de 21 de ani pe frontul din Ucraina, luptând de partea trupelor ruse, după ce se mutase la Moscova și își exprimase public susținerea pentru armata rusă. Presa americană notează că tânărul ar fi avut dificultăți de ordin psihic, iar părinții săi au declarat, într-un interviu acordat Washington Post în aprilie, că nu aveau cunoștință de decizia acestuia de a se înrola în forțele ruse.

Distincția oferită de Putin – Ordinul Lenin – este una dintre cele mai simbolice relicve ale perioadei sovietice, folosită astăzi în context limitat, pentru a sublinia acte de „serviciu civil excepțional”. Contextul și momentul alegerii de a o oferi unui oficial american ridică numeroase semne de întrebare. Medalia nu mai are un statut oficial în Rusia de astăzi, fiind doar o relicvă istorică.

Gestul, cu o încărcătură puternică de natură psihologică, pare să se înscrie în repertoriul tactic al lui Vladimir Putin, cunoscut pentru capacitatea de a exploata vulnerabilitățile personale ale adversarilor, dar și pentru orchestrarea unor manevre cu miză propagandistică.

Distincția a fost oferită cu doar câteva zile înaintea summitului Trump–Putin, prevăzut pentru săptămâna viitoare în Alaska. Deși întâlnirea este anunțată ca un pas spre pace în conflictul ruso-ucrainean, astfel de episoade par mai degrabă să complice climatul diplomatic. Rămâne neclar dacă familia Gallina–Gloss va accepta distincția.

