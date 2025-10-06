Cum încearcă Vladimir Putin să blocheze trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin încearcă să descurajeze Statele Unite să aprovizioneze Ucraina cu rachete de croazieră Tomahawk, avertizând că un astfel de gest ar putea compromite orice „tendință pozitivă emergentă” în relațiile ruso-americane, potrivit unei analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Într-un interviu publicat duminică, 5 octombrie, liderul de la Kremlin a declarat că livrarea rachetelor americane cu rază lungă de acțiune ar reprezenta un nou nivel al escaladării militare, sugerând totodată că personalul militar american ar putea fi implicat direct în eventuale atacuri lansate de pe teritoriul ucrainean.

Argumente strategice și avertismente diplomatice

ISW notează că Putin îmbină în acest moment presiunile diplomatice cu mesaje de descurajare strategică, mizând pe dorința Washingtonului de a menține o linie de comunicare deschisă cu Moscova. De asemenea, Kremlinul încearcă să influențeze decizia americană prin accentuarea riscului unui conflict extins, fără a recunoaște însă o amenințare militară directă.

Totodată, Putin a susținut că livrarea Tomahawk-urilor nu ar modifica fundamental situația de pe front, dar că Rusia va considera acest pas o escaladare semnificativă. Potrivit ISW, obiectivul real este acela de a proteja zonele din spatele frontului rus, devenite tot mai vulnerabile în fața atacurilor ucrainene cu drone de rază lungă.

Ads

Rachete cu rază de acțiune de până la 2.400 km

Racheta Tomahawk, utilizată în special de SUA pentru lovituri de precizie din afara razei defensive a inamicului, are o rază de acțiune estimată la 2.400 km. Dacă ar fi livrate Ucrainei, aceste arme ar permite lovirea unor ținte aflate adânc în interiorul teritoriului rus, inclusiv centre strategice precum Moscova, Murmansk, Arhanghelsk sau chiar Tiumen, în zona Uralilor.

ISW estimează că între 1.655 și 1.945 de obiective militare ruse ar intra în raza de acțiune a variantelor disponibile ale rachetei. Acestea acoperă aproximativ 60 de regiuni administrative din Rusia europeană, Siberia și Ural, inclusiv capitale regionale și infrastructură critică.

Decizia, în așteptare la Washington

Vicepreședintele JD Vance a confirmat că administrația americană analizează solicitarea venită din partea Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski ar fi adresat personal cererea președintelui Donald Trump în marja Adunării Generale a ONU din 23 septembrie, potrivit The Telegraph. Informația a fost ulterior confirmată de Keith Kellogg, reprezentant special al Casei Albe, într-un interviu pentru Fox News.

Ads

Totuși, oficialii americani familiarizați cu stocurile de armament au declarat pentru Reuters că, deși Tomahawk-urile nu lipsesc din arsenalul SUA, livrarea lor în Ucraina s-ar putea dovedi dificilă în practică, întrucât majoritatea exemplarelor sunt deja angajate în alte misiuni. În schimb, ar putea fi furnizate arme cu rază mai scurtă.

În paralel, surse din comunitatea militară americană atrag atenția că orice decizie privind transferul de rachete Tomahawk va rămâne la latitudinea Casei Albe, iar contextul politic intern și internațional va juca un rol esențial în modul în care Washingtonul va răspunde cererii Kievului.

Ads