Vladimir Putin a ajuns în Abu Dhabi. Cu ce personaj extrem de puternic urmează să se vadă liderul rus, urmărit internațional VIDEO

Agenția de știri oficială a Kremlinului, Tass, a publicat miercuri, 6 decembrie, un comunicat potrivit căruia avionul prezidențial al lui Vladimir Putin a aterizat în Emiratele Arabe Unite.

Liderul de la Kremlin urmează să poarte discuţii în cursul zilei de astăzi cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite, şeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Vladimir Putin urmează să se deplaseze apoi la Riad pentru discuţii cu prinţul moştenitor saudit, Mohammed bin Salman, cel mai influent lider arab. Bin Salman are o avere colosală și proprietăți cumpărate cu predilecție în Europa Occidentală. A intrat în atenția presei internaționale după asasinarea în mod brutal, pe 2 octombrie 2018, a jurnalistului saudit dizident Jamal Khashoggi. Asasinatul s-a produs în interiorul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, iar presa de investigații a făcut legături clare între Bin Salman și ordinul de ucidere. Oprobiul internațional inițial la adresa lui Bin Salman s-a diluat însă progresiv, iar liderul arab este considerat acum o piesă cheie în negocierea oricăror afaceri care țin de Orientul Mijlociu.

