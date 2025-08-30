Vizită „fără precedent” a lui Putin la Beijing. Ce urmăresc Moscova și Beijingul într-un moment critic pentru războiul din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin începe o vizită oficială în China, într-un moment sensibil al conflictului din Ucraina și în contextul unor negocieri internaționale care vizează stoparea ostilităților. Kremlinul a calificat vizita drept „fără precedent” – un calificativ rar întâlnit în vocabularul diplomatic rus – și pune accent pe „caracterul strategic” al acestei deplasări.

Deplasarea lui Putin, care se va întinde pe aproape o săptămână – neobișnuit de lungă pentru liderul de la Kremlin – include participarea la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, o întrevedere bilaterală cu Xi Jinping și prezența la o paradă militară organizată la Beijing pe 3 septembrie, unde liderul rus va figura printre invitații de onoare, alături de omologii din Coreea de Nord, Iran și Cuba.

În căutarea unei agende comune privind Ucraina

Potrivit experților, una dintre temele centrale ale întrevederilor va fi coordonarea pozițiilor celor două mari puteri în ceea ce privește războiul din Ucraina. Aleksander Gabuev, analist la Carnegie Russia-Eurasia, afirmă că „pentru Rusia și China, acest moment este esențial pentru a analiza direcția în care se îndreaptă războiul și posibilitatea unei eventuale detensionări”.

Din perspectiva Moscovei, vizita este o oportunitate de a obține o confirmare clară privind sprijinul continuu din partea Beijingului, mai ales în cazul unei intensificări a presiunilor americane asupra Chinei pentru a limita ajutorul acordat indirect mașinii de război ruse.

În mod public, Beijingul își păstrează poziția de „actor neutru” și promotor al păcii. Cu toate acestea, Kievul acuză tot mai des China că sprijină activ efortul de război al Rusiei, mai ales prin componenta economică și tehnologică, scrie The Guardian.

Sprijin economic fără precedent

China a devenit principalul colac de salvare economic al Rusiei după impunerea sancțiunilor occidentale. Schimburile comerciale bilaterale au depășit în 2024 pragul de 240 de miliarde de dolari – o creștere de peste 66% față de nivelul anterior invaziei. Beijingul este acum cel mai mare cumpărător de petrol și cărbune rusesc și se pregătește să devină principala piață de desfacere pentru gazul rusesc, detronând Europa.

Putin va încerca în această vizită să revigoreze fluxurile comerciale, care au înregistrat recent o ușoară scădere, pe fondul diminuării importurilor chineze de petrol rusesc. Se așteaptă discuții detaliate privind proiectul conductei „Puterea Siberiei 2” și extinderea actualei rețele petroliere către China.

Cooperare militară și frontul tehnologic

Deși Beijingul nu furnizează direct armament Moscovei, SUA estimează că peste 70% din mașinile-unelte și 90% din semiconductorii necesari pentru producția de armament din Rusia provin din China. În schimb, China ar primi acces la tehnologii militare avansate, inclusiv în domeniul rachetelor și dronelor.

Acest schimb discret, dar strategic, provoacă neliniște în cancelariile occidentale, iar posibila aprofundare a cooperării militare va fi un alt subiect fierbinte pe agenda vizitei.

Simbolism și consolidarea axei Beijing-Moscova

Pe 3 septembrie, Putin va sta alături de Xi la parada militară din Beijing, un gest cu o profundă încărcătură simbolică, ce amintește de prezența liderului chinez la parada de pe 9 mai din Moscova. Analistul Vasili Kașin de la Academia Rusă de Științe subliniază că „Rusia și China se percep ca state victorioase în al Doilea Război Mondial, iar această memorie colectivă este un pilon central al parteneriatului lor”.

Totodată, prezența liderului nord-coreean Kim Jong Un la festivități ar putea semnala intenția Chinei de a-și reechilibra relațiile cu regimul de la Phenian, după ce influența sa asupra acestuia a fost diminuată de apropierea Moscovei de Coreea de Nord.

Reacția Washingtonului și dilemele Chinei

Vizita lui Putin la Beijing este urmărită cu atenție la Washington, unde administrația președintelui Donald Trump promovează o politică de „decuplare” a Rusiei de China. Cu toate acestea, analiștii resping ideea că cele două puteri s-ar putea separa curând.

„Relațiile dintre Rusia și China sunt prea strânse pentru a se destrăma. Scenariul unei rupturi între ele este pur și simplu nerealist”, consideră Kașin.

La rândul său, Beijingul se arată dispus să suporte costul reputațional al susținerii tacite a Moscovei, cât timp acest lucru nu afectează esențial relațiile sale comerciale și diplomatice globale. În lipsa unei presiuni reale din partea SUA, China are libertatea de a continua acest echilibru ambiguu între parteneriatul strategic și neutralitatea declarată.

„Chinezii sunt perfect conștienți că pozițiile Moscovei și Kievului sunt ireconciliabile în acest moment. Nimeni nu le cere cu adevărat să intervină activ, ceea ce le convine de minune – pot mima diplomația fără să-și asume costuri reale”, concluzionează Gabue.

