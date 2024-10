Putin a sosit in Turkmenistan. Liderul rus se va întâlni cu președintele Iranului VIDEO

Președintele Vladimir Putin și-a început vizita în Turkmenistan. Liderul rus va susține un discurs și se va întâlni cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

La conferința din capitala turkmenă Ashgabat este de așteptat să participe lideri regionali, iar Putin urmează să țină discuții separate cu Serdar Berdymukhamedov, omologul său turkmen.

The plenary session of the forum is taking place at the building of Turkmenistan's Chamber of Commerce and Industry. Vladimir Putin was welcomed by the Turkmen President Serdar Berdimuhamedov.#Putin #Russia #Turmenistan pic.twitter.com/LUgSQf0yNA