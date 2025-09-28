Reacția Kremlinului la amenințările lui Volodimir Zelenski, care vrea să știe unde sunt adăposturile antiaeriene ale oficialilor. „Un soldat curajos”

Kremlinul respinge duminică, 28 septembrie, amenințările ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene și apreciază că Ucraina pierde războiul, iar poziția acesteia de negociere se înrăutățește.

Zelenski a amenințat, într-un interviu acordat Axios, că centre ale puterii ruse precum Kremlinul sunt posibile ținte și că oficiali de acolo ”trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene”.

”Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care reacționează acum ca niște capi de familie, că este un soldat curajos”, a declarat televiziunii de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

”Între timp, starea de fapt pe front arată contrariul. Pe zi ce trece, situația Ucrainei se deteriorează constant. Iar zilnic pozițiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează”, declară el.

Rusia controlează 114.918 kilometri pătrați, reprezentând aproximativ 19% din suprafața Ucrainei, și a cucerit 4.729 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în ultimul an, potrivit proiectului cartografic proucrainean DeepState.

Întrebat în mod direct de către corespondentul televiziunii de stat ruse la Kremlin Pavel Zarubin cum ar percepe Kremlinul un atac ucrainean asupra centrului puterii ruse, Peskov a răspuns că ”e mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”.

Rusia a acuzat în trecut Ucraina de atacarea Kremlinului cu drone. Președintele rus Vladimir Putin nu se afla la Kremlin la momentul atacului.

