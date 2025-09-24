„Totul ar putea fi oprit”. Zelenski solicită un sistem comun occidental de apărare antiaeriană pentru a doborî rachetele și dronele rusești deasupra Ucrainei

Într-un apel adresat membrilor Consiliului de Securitate al ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a relansat, pe 23 septembrie, ideea constituirii unui sistem comun de apărare antiaeriană Occident-Ucraina. Obiectivul: interceptarea rachetelor și dronelor lansate de Rusia deasupra teritoriului ucrainean.

„Este momentul ca partenerii noștri să întărească cerul Ucrainei printr-un sistem comun de închidere a spațiului aerian,” a spus Zelenski, adăugând că o astfel de acțiune „ar obliga Rusia să înceteze atacurile aeriene” și l-ar forța pe Vladimir Putin „să caute o soluție de armistițiu la masa negocierilor.”

Apelul său vine într-un moment în care violările spațiului aerian NATO de către aviația rusă se înmulțesc, iar tensiunile între Moscova și capitalele occidentale capătă o nouă dimensiune – una ce riscă să mute conflictul din estul Ucrainei într-o ecuație de securitate continentală.

O idee veche, readusă în actualitate

Zelenski cere de luni de zile sprijin occidental mai direct pentru protejarea cerului ucrainean. Însă, până acum, statele NATO au preferat să livreze sisteme de apărare (Patriot, IRIS-T, NASAMS) în loc să implice direct trupele sau sistemele proprii în spațiul aerian ucrainean – o prudență alimentată de teama escaladării.

De această dată, contextul internațional e diferit. Atacurile rusești nu se mai limitează la teritoriul ucrainean.

Pe 10 septembrie, 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar patru au fost doborâte. Este primul incident de acest tip de la începutul invaziei din februarie 2022. Nouă zile mai târziu, trei avioane de luptă rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei, fiind interceptate de aviația NATO. Tallinnul a activat Articolul 4 din Tratatul Alianței, cerând consultări urgente între aliați.

O schimbare de ton în capitalele occidentale?

După întrevederea avută cu Zelenski la New York, pe marginea celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, fostul președinte american Donald Trump a părut să își schimbe tonul. „Țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian,” a afirmat Trump pe 23 septembrie – o declarație în contrast cu rezervele exprimate anterior față de implicarea directă în conflict.

La rândul lor, oficialii din Polonia și Estonia au început să vorbească deschis despre necesitatea unei reacții ferme.

„Mesajul trebuie să fie clar: orice nouă încălcare va primi un răspuns, inclusiv – dacă este necesar – interceptarea și doborârea aeronavelor intruse,” a spus ministrul de Externe eston, Margus Tsahkna, pentru Kyiv Independent. „Nu este doar o chestiune de granițe naționale, ci de apărare a granițelor NATO.”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a sugerat chiar că ideea închiderii parțiale a spațiului aerian ucrainean cu sprijinul apărării antiaeriene NATO „revine în discuție.”

Fără detalii, dar cu o miză clară

Zelenski nu a oferit detalii tehnice despre cum ar funcționa sistemul comun propus, nici dacă ar presupune o intervenție activă din partea aviației NATO deasupra teritoriului ucrainean sau doar interceptări de la distanță. Însă mesajul său este clar: fără superioritate aeriană, Rusia nu își poate menține ofensiva terestră.

„Dacă nu există război în aer, Rusia nu poate continua pe pământ,” a spus Zelenski, adăugând că a discutat despre această chestiune cu președintele american Donald Trump, precum și cu alți lideri europeni, mizând pe influența americană asupra deciziilor Kremlinului. „Moscova se teme de America și îi urmărește fiecare gest.”

Război pe mai multe fronturi: de la drone la mesaje politice

La rândul său, Trump a părut să recunoască, pentru prima dată public, că Ucraina are șanse reale să-și recupereze teritoriile ocupate.

„Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, poate lupta și CÂȘTIGA pentru a-și recupera toate teritoriile în forma inițială,” a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Este o schimbare de retorică majoră, într-un moment în care Kremlinul continuă să arunce rachete asupra orașelor ucrainene, iar infrastructura critică a Ucrainei se află, din nou, sub tir constant.

Context și implicații

Apelul lui Zelenski vine într-un punct de inflexiune pentru securitatea europeană. Dacă până acum Alianța a evitat cu grijă implicarea directă în spațiul aerian ucrainean, violările granițelor NATO schimbă ecuația. În lipsa unei reacții ferme, Moscova poate interpreta reținerea occidentală drept o invitație la escaladare.

Este acum rândul capitalelor occidentale să răspundă la întrebarea pe care o evită de aproape trei ani: cât timp mai poate fi evitat un conflict direct, fără ca însăși credibilitatea NATO să devină o țintă?

