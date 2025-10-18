Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „Avem nevoie de un armistițiu mai întâi, dar cea mai dificilă întrebare va fi teritoriul”

Trump s-a întâlnit din nou cu Zelenski la Casa Albă FOTO: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că cea mai sensibilă temă într-un eventual proces de pace cu Rusia rămâne chestiunea teritorială. Într-o declarație făcută în fața Casei Albe, la finalul vizitei la Washington care nu a oferit rezultatele așteptate, liderul de la Kiev a transmis că, în opinia sa, un acord de încetare a focului ar trebui să fie prima etapă clară în orice format de negociere, scrie Kyiv Post.

„Poziția noastră este că mai întâi avem nevoie de încetarea focului. Trebuie să ne așezăm, să discutăm și să înțelegem unde ne aflăm. Cred că acesta este pasul esențial de început”, a declarat Zelenski, vizibil rezervat după întrevederea cu președintele american Donald Trump.

Delegația ucraineană sosise la Washington cu speranța de a obține angajamente concrete privind suplimentarea ajutorului militar, în special livrări de armament cu rază lungă. Totuși, după o convorbire telefonică între Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, tonul de la Casa Albă s-a temperat vizibil, iar Ucraina nu a primit semnale ferme privind presiuni suplimentare asupra Moscovei.

Fără a-și exprima dezamăgirea în mod deschis, Zelenski a indicat totuși că Trump „înțelege” complexitatea dosarului ucrainean. „Cred că președintele [Trump] știe că cea mai dificilă problemă în orice format de negociere va fi teritoriul.”

Un armistițiu înaintea oricărei discuții reale

Liderul ucrainean a reafirmat că Rusia refuză ideea unui armistițiu ca precondiție a negocierilor, preferând să aducă în discuție direct problema teritoriilor ocupate. „Rușii vor să obțină tot. În acest moment, ei vor un acord privind pământul nostru, chiar înainte de orice încetare a focului”, a explicat Zelenski.

Această poziție contrastează cu cea exprimată mai devreme în acest an, când Trump a încercat să obțină un angajament de încetare a ostilităților din partea Kremlinului. Kievul s-a arătat dispus să accepte o astfel de propunere intermediată de Washington, iar în martie, după consultări îndelungate în Arabia Saudită, Ucraina a fost de acord cu un armistițiu de 30 de zile. Putin a respins însă propunerea.

Cum poate fi garantată o încetare a focului

Implementarea unui armistițiu viabil, însă, implică mai mult decât o simplă declarație politică. În absența unui mecanism de descurajare solid, riscul reluării ostilităților rămâne ridicat.

Kievul insistă pe necesitatea unor garanții concrete de securitate, fie prin aderarea la NATO, fie prin prezența fizică a unor forțe internaționale pe teritoriul ucrainean. Moscova, în schimb, prin vocea ministrului de Externe Serghei Lavrov, a respins constant orice idee de desfășurare a trupelor occidentale în Ucraina.

Cu toate acestea, țări precum Marea Britanie și Franța s-au arătat deschise, în cadrul unor discuții informale, la ideea de a trimite contingente militare, însă doar în zone aflate departe de linia frontului – în special pentru misiuni de stabilizare post-conflict.

În lipsa unui astfel de sprijin extern, singura garanție realistă pentru Ucraina ar rămâne consolidarea propriilor capacități de descurajare militară, într-un scenariu de securitate încă instabil și definit de incertitudini.

