Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „Avem nevoie de un armistițiu mai întâi, dar cea mai dificilă întrebare va fi teritoriul”

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 12:17
891 citiri
Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „Avem nevoie de un armistițiu mai întâi, dar cea mai dificilă întrebare va fi teritoriul”
Trump s-a întâlnit din nou cu Zelenski la Casa Albă FOTO: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că cea mai sensibilă temă într-un eventual proces de pace cu Rusia rămâne chestiunea teritorială. Într-o declarație făcută în fața Casei Albe, la finalul vizitei la Washington care nu a oferit rezultatele așteptate, liderul de la Kiev a transmis că, în opinia sa, un acord de încetare a focului ar trebui să fie prima etapă clară în orice format de negociere, scrie Kyiv Post.

„Poziția noastră este că mai întâi avem nevoie de încetarea focului. Trebuie să ne așezăm, să discutăm și să înțelegem unde ne aflăm. Cred că acesta este pasul esențial de început”, a declarat Zelenski, vizibil rezervat după întrevederea cu președintele american Donald Trump.

Delegația ucraineană sosise la Washington cu speranța de a obține angajamente concrete privind suplimentarea ajutorului militar, în special livrări de armament cu rază lungă. Totuși, după o convorbire telefonică între Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, tonul de la Casa Albă s-a temperat vizibil, iar Ucraina nu a primit semnale ferme privind presiuni suplimentare asupra Moscovei.

Fără a-și exprima dezamăgirea în mod deschis, Zelenski a indicat totuși că Trump „înțelege” complexitatea dosarului ucrainean. „Cred că președintele [Trump] știe că cea mai dificilă problemă în orice format de negociere va fi teritoriul.”

Un armistițiu înaintea oricărei discuții reale

Liderul ucrainean a reafirmat că Rusia refuză ideea unui armistițiu ca precondiție a negocierilor, preferând să aducă în discuție direct problema teritoriilor ocupate. „Rușii vor să obțină tot. În acest moment, ei vor un acord privind pământul nostru, chiar înainte de orice încetare a focului”, a explicat Zelenski.

Această poziție contrastează cu cea exprimată mai devreme în acest an, când Trump a încercat să obțină un angajament de încetare a ostilităților din partea Kremlinului. Kievul s-a arătat dispus să accepte o astfel de propunere intermediată de Washington, iar în martie, după consultări îndelungate în Arabia Saudită, Ucraina a fost de acord cu un armistițiu de 30 de zile. Putin a respins însă propunerea.

Cum poate fi garantată o încetare a focului

Implementarea unui armistițiu viabil, însă, implică mai mult decât o simplă declarație politică. În absența unui mecanism de descurajare solid, riscul reluării ostilităților rămâne ridicat.

Kievul insistă pe necesitatea unor garanții concrete de securitate, fie prin aderarea la NATO, fie prin prezența fizică a unor forțe internaționale pe teritoriul ucrainean. Moscova, în schimb, prin vocea ministrului de Externe Serghei Lavrov, a respins constant orice idee de desfășurare a trupelor occidentale în Ucraina.

Cu toate acestea, țări precum Marea Britanie și Franța s-au arătat deschise, în cadrul unor discuții informale, la ideea de a trimite contingente militare, însă doar în zone aflate departe de linia frontului – în special pentru misiuni de stabilizare post-conflict.

În lipsa unui astfel de sprijin extern, singura garanție realistă pentru Ucraina ar rămâne consolidarea propriilor capacități de descurajare militară, într-un scenariu de securitate încă instabil și definit de incertitudini.

Cum este percepută noua întâlnire Trump-Putin la Bruxelles: „Pare a fi Ziua Cârtiței“
Cum este percepută noua întâlnire Trump-Putin la Bruxelles: „Pare a fi Ziua Cârtiței“
Un sentiment general de scepticism predomină în rândul oficialilor și diplomaților europeni cu privire la anunțul președintelui american Donald Trump privind negocierile de pace planificate...
Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump
Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, afirmă vicepreședintele J.D Vance înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump
Rusia și Ucraina nu sunt, deocamdată, pregătite să semneze un acord de pace – chiar dacă în ultimele luni s-au făcut unele progrese, a declarat vicepreședintele american J.D. Vance,...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #armistitiu, #Volodimir Zelenski, #intalnire, #Donald Trump , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cate interventii estetice are si cum arata acum milionarul roman care are 9 copii cu 4 femei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii la CFR Cluj: Marian Copilu - presedinte, Marius Sumudica - antrenor

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a fost păcălită o femeie că i se aduc două mașini cumpărate din străinătate și a rămas și fără bani, și fără autoturisme
  2. Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „Avem nevoie de un armistițiu mai întâi, dar cea mai dificilă întrebare va fi teritoriul”
  3. Momentul exploziei la o fabrică de explozibili din Rusia. Trei persoane au murit și cinci sunt rănite VIDEO
  4. Industria de apărare a Ucrainei ar putea transforma NATO. Alianța privește spre Kiev ca spre un partener strategic pe termen lung
  5. De la ziduri anti-drone, la scut spațial. Europa dezvăluie un plan în patru etape pentru a se pregăti până în 2030 pentru un război cu Putin
  6. Incendiu major într-un bloc din București, unde se află un centru spa. S-a emis RO-Alert. Zeci de oameni, evacuați. În apropiere sunt Primăria Sector 6 și un centru medical VIDEO
  7. Hamas refuză să se dezarmeze în perioada de tranziţie în Gaza. Luptătorii, „pe teren” pentru a asigura ordinea
  8. Un paznic de vânătoare şi-a pierdut arma de serviciu și muniția. Pistolul a fost găsit de doi tineri
  9. Bilanțul primei nopți de după explozia din București: 66 de persoane s-au cazat în hoteluri. Primăria anunță că sunt disponibile peste 400 de locuri de cazare
  10. SUA și China au ajuns la un acord privind noi negocieri comerciale. Cum încearcă cele două mari economii mondiale să evite o nouă escaladare a tarifelor vamale