Zelenski, despre confruntarea cu Trump și Vance din Biroul Oval: „Am apărat demnitatea Ucrainei“

Într-un interviu recent pentru revista Time, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a deschis un capitol delicat din relațiile cu administrația Trump, discutând despre confruntarea tensionată pe care a avut-o cu liderii americani în Biroul Oval. Luna trecută, un summit cu mize mari s-a transformat într-o dezbatere diplomatică eșuată, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au mustrat pe Zelenski pentru că nu era „suficient de recunoscător” pentru sprijinul american, sugerând că Ucraina nu are „cărți bune” și se joacă cu focul, riscând un al Treilea Război Mondial.

„De ce s-au apărat ucrainenii la începutul acestui război? Dintr-un singur motiv: din respect pentru demnitatea noastră”, a declarat Zelenski, explicând că atitudinea sa față de SUA în acea întâlnire a fost una de apărare a onoarei Ucrainei. Acesta a subliniat că, deși Ucraina nu se consideră o mare putere, poporul său se ridică de fiecare dată când sunt amenințate valorile fundamentale ale democrației, libertății și demnității.

"You have no cards in hand, you should be grateful to us. You can't tell us 'I want this, I want that,'" – Trump to Zelensky. He added: "You should be grateful. It will be very hard to 'do business' this way."

