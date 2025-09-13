Zelenski despre drona identificată în spațiul românesc: „Armata rusă știe exact în ce direcție se îndreaptă. A operat în spațiul NATO timp de circa 50 de minute”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 20:45
1977 citiri
Volodimir Zelenski Foto: X/@ZelenskyyUa

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat sâmbătă, 13 septembrie, interceptarea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și a spus că această incursiune face parte dintr-o strategie calculată a Moscovei de extindere a războiului.

„Astăzi, România a ridicat avioane de luptă pentru a intercepta o dronă rusească în spațiul său aerian. Conform datelor disponibile, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul NATO timp de circa 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a reacționat militar la amenințarea dronelor rusești”, a declarat Zelenski.

El a mai menționat că dronele rusești au activat pe tot parcursul zilei în diferite regiuni din Ucraina, inclusiv în nord, aproape de granița cu Belarus. „De fapt, dronele rusești au fost prezente în diferite regiuni din Ucraina pe tot parcursul zilei, inclusiv în zonele nordice, practic de-a lungul graniței cu Belarus. Conform informațiilor preliminare, spațiul aerian belarus a fost de asemenea folosit pentru intrarea în spațiul aerian ucrainean, către regiunea Volyn.

Armata rusă știe exact în ce direcție se îndreaptă dronele și cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Acest lucru nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de rang inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia și exact așa acționează: pași mici la început.

De aceea, acțiunea trebuie să fie întotdeauna preventivă, bazată pe principiul că nu există amenințări militare minore din partea celor obișnuiți să distrugă independența și viețile altora. Rusia este obișnuită cu acest lucru și trebuie să simtă consecințele.

Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerțului rus. Este necesară apărarea colectivă – și Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecție. Nu așteptați zeci de rachete balistice înainte de a lua decizii”, a explicat președintele ucrainean.

#razboi Ucraina, #Volodimir Zelenski, #drone, #armata rusa, #MApN , #Razboi Ucraina
Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

