Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 4 martie, că a avut noi discuții cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu liderul Consiliului European, Charles Michel.

”Am discutat cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am informat-o despre terorismul nuclear al agresorului. Prevenţia este sarcina noastră comună”, a scris Zelenski pe Twitter.

Acesta a adăugat că ”s-a discutat despre întărirea sancţiunilor împotriva Rusiei. Pe ordinea de zi a fost şi problema apartenenţei Ucrainei la UE”.

Talked to President of the European Commission @vonderleyen. Informed about the aggressor's nuclear terrorism. Preventing it is our common task. Discussed strengthening sanctions against Russia. The issue of 🇺🇦’s membership in the #EU was also on the agenda. #StopRussia