Volodimir Zelenski a publicat imagini cu momentul în care o rachetă rusească lovește o stradă circulată din Nipru

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat joi, 17 noiembrie, pe Telegram, o înregistrare video care surprinde momentul în care o rachetă lovește o stradă din orașul Nipru.

Înregistrarea vine în contextul în care Ucraina se confruntă joi cu un nou val masiv de bombardamente rusești.

„Iată încă o dovadă de la Nipru cum teroriștii vor pace. Bună dimineața. Un oraș liniștit și dorința oamenilor de a trăi o viață normală. Pentru a merge la serviciu, cu afaceri. Un atac cu rachete! Statul terorist vrea cu adevărat să le aducă ucrainenilor doar cât mai multă durere și suferință”, a scris Zelenski, în comentariul care însoțește imaginile.

President #Zelenskyy published footage of an explosion in #Dnipro. pic.twitter.com/uXvOPfaDzo