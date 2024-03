Președintele Ucrainei, a lansat un mesaj cu prilejul Paștelui Catolic pentru toți creștinii care îl sărbătoresc duminică, 31 martie. Volodimir Zelenski speră ca Paștele să aducă pace în inimile credincioșilor.

„Salutări ucrainenilor și tuturor creștinilor care sărbătoresc astăzi Paștele. Este o sărbătoare care ne aduce aminte de puterea spiritului care nu lasă întunericul să triumf. Unește familii, națiuni și continente”, a început mesajul lui Zelenski, publicat pe o rețea de socializare.

„Spiritul nu renunță și știe că este posibil să evite moartea. Viața poate triumfa. Fie ca toate rugăciunile pentru protecție împotriva răului să fie auzite astăzi. Fie ca credința să ne unească inimile și să le aducă putere celor care își apară căminele. Și fie ca pacea adevărată să se apropie pentru întreaga Ucraină și pentru toate națiunile care suferă din cauza războaielor”, a mai spus Volodimir Zelenski.

My greetings to Ukrainians and all Christians celebrating Easter today.

It is a holiday that reminds us of the power of the spirit that will not allow darkness to prevail. It will not allow the will to be overshadowed. It unites families, nations, and continents.

Now there is… pic.twitter.com/kshpW71W34