Zelenski renunță la orice politețe după ce a fost numit dictator: ”Să nu-l mai lingă în fund pe Putin”

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a lansat un apel pentru un jurnalist american pro-rus. Invitat în emisiunea britanicului Pierce Morgan, liderul de la Kiev i-a răspuns fostului jurnalist Fox News Tucker Carlton, după ce acesta l-a numit „dictator”, preluând retorica lui Putin. Ar trebui ca americanul să se informeze și „să nu-l mai lingă în fund pe Putin”, a tunat Zelenski.

La aceeași emisiune, „Piers Morgan Uncensored”, Carlson îl atacase pe președintele ucrainean, punându-i la îndoială legitimitatea, numind-ul dictator și acuzând guvernele SUA și pe cel al Marii Britanii că îl susțin la putere fără alegeri libere.

„Putin are povestea lui cu privire la legitimitatea mea și despre dictatură. Asta vine de la cineva care este la putere de 30 de ani”, a subliniat Volodimir Zelenski, citat de independent.co.uk.

Despre Tucker Carlson, Zelenski a spus că ar trebui să se informeze mai bine despre situația reală din Ucraina.

„Mi se pare că ar trebui să înțeleagă mai profund ce se întâmplă în Ucraina, să nu mai lucreze pentru putin, să nu-l mai lingă în fund”, a tunat Zelenski despre Tucker Carlson.

Fostul jurnalist Fox News, care are o emisiune online în prezent, a călătorit de mai multe ori la Moscova și a luat interviuri unor oficiali ai regimului Putin și chiar liderului de la Kremlin.

'STOP licking Putin's ass!'

President Zelensky responds to Tucker Carlson on Uncensored - full interview just dropped! 👇

📺 https://t.co/QARXnoDdi7@piersmorgan | @ZelenskyyUa | @TuckerCarlson pic.twitter.com/RdPaeoqqZG