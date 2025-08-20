Care ar putea fi strategia lui Zelenski pentru o întâlnire cu Putin

Volodimir Zelenski încearcă din nou să forțeze o întâlnire directă cu Vladimir Putin, mizând pe diplomație într-un război care a intrat deja în al doisprezecelea an. În spatele inițiativei, spun analiștii, se află mai degrabă o strategie de expunere a refuzului Rusiei de a discuta cu adevărat, decât speranța într-un progres real al negocierilor, scrie Kyiv Independent.

Kremlinul, care până acum a condiționat orice dialog de concesii majore din partea Kievului, nu pare interesat de o soluție negociată. În schimb, folosește retorica deschiderii diplomatice pentru a câștiga timp și a tempera sprijinul occidental pentru Ucraina.

„Putin nu are nevoie de o întâlnire cu Zelenski. Îi este util doar să pară că e deschis la ideea unei soluții pașnice, pentru ca europenii să amâne investițiile în industria de apărare care ar putea susține Ucraina pe termen lung”, explică Gustav Gressel, expert în cadrul European Council on Foreign Relations. Potrivit acestuia, Rusia preferă să continue războiul de uzură, într-un ritm care, în lipsa unui sprijin consistent din Vest, îi poate aduce câștiguri teritoriale.

Zelenski, presat de contextul extern

Schimbările din politica americană, în special revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, au determinat o nuanțare a poziției ucrainene. Zelenski, care în trecut a respins ideea unor negocieri cu Putin după anexările ilegale din 2022, pare dispus acum să revină la masa tratativelor – cel puțin la nivel declarativ. Surse diplomatice susțin că președintele ucrainean ar fi acceptat în luna mai o întâlnire în Turcia. Putin, însă, a refuzat să participe, trimițând în schimb o delegație de rang secundar.

„Pentru Zelenski, o întâlnire directă cu Putin ar servi mai ales în planul imaginii: ar demonstra că Rusia nu dorește de fapt un acord de pace, ci doar să câștige timp”, spune analistul Ihor Reiterovici. De altfel, propunerile Kievului – inclusiv o eventuală încetare a focului drept precondiție pentru discuții – au fost constant respinse de Moscova.

Un dialog imposibil

Deși Zelenski a mai avut contacte directe cu Putin – două convorbiri telefonice și o singură întâlnire față în față, în cadrul formatului Normandia, în 2019 – cele două părți au rămas departe de un teren comun. Tentativele ulterioare de a relua dialogul s-au blocat, iar după invazia pe scară largă din 2022, președintele ucrainean a cerut ca orice viitoare negociere să aibă loc doar după retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean.

Mai mult, Zelenski a emis un decret prin care interzice în mod expres negocierile cu actualul lider de la Kremlin, o decizie pe care Putin a folosit-o ulterior ca pretext pentru a respinge orice dialog direct.

„Putin nu-l vede pe Zelenski drept un interlocutor legitim, ci doar ca pe un fost actor ajuns accidental într-o poziție de putere”, explică Reiterovici. „Pentru el, o întâlnire ar însemna o formă de recunoaștere pe care nu este dispus să o acorde.”

O strategie de epuizare

Pe fond, Moscova urmărește să epuizeze Ucraina, nu doar militar, ci și politic și economic. Sprijinul tot mai fluctuant din partea statelor occidentale – în special în contextul incertitudinilor politice din SUA – oferă Kremlinului speranța că, în timp, Kievul va fi forțat să accepte compromisuri.

„Strategia Rusiei este simplă: să continue războiul până când Ucraina cedează. Chiar dacă mai pierde un milion de soldați, Putin va insista până la capăt”, afirmă Gressel.

În opinia profesorului Olexiy Haran, de la Universitatea Mohyla din Kiev, Putin nu a fost niciodată sincer în privința negocierilor. „Încă din 2019, după întâlnirea din Paris, Zelenski a înțeles că Putin nu respectă nimic din ceea ce promite. Atunci era deja în pregătirea războiului la scară largă”.

