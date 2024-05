Zelenski își încurajează militarii după pierderile teritoriale masive din ultima săptămână: E o situaţie ”extrem de dificilă”, dar ”sub control”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă joi, într-o deplasare cu cabinetul său pe front, la Harkov, o situaţie ”extrem de dificilă”, însă care se află ”sub control” în această regiune, în care se află în desfăşurare, de săptămâna trecută, o ofensivă rusă, relatează AFP.

”În prezent, situaţia în regiunea Harkov, se află în mod global sub control”, anunţă el pe Telegram.

”Însă zona rămâne extrem de dificilă, iar de aceea ne consolidăm unităţile”, adaugă el.

Zelensky listened to the report of Chief Commissar Syrskyi and the commanders of the Khortytsia Military Police and the Kharkiv OTU on the situation on the ground, the tasks and needs of brigades and units, in particular in the Kharkiv region, in the Vovchansk and Liptsi… pic.twitter.com/im4HBUV5cu