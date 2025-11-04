Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat trupele brigăzii „Azov” în apropiere de Pokrovsk, în regiunea Donețk, în timp ce luptele cu forțele ruse se intensifică de-a lungul frontului de est.

Zelenski a înmânat decorații militare și le-a mulțumit soldaților pentru apărarea țării.

„Apărătorii noștri servesc într-un sector esențial. Vă mulțumesc pentru că protejați Ucraina și integritatea ei teritorială. Acesta este pământul nostru, acesta este Estul nostru — și vom face tot ce putem pentru a-l păstra ucrainean”, a declarat președintele.

Luptele aprige continuă în jurul Pokrovskului, unde forțele speciale și unitățile de informații ucrainene rezistă unui atac major al armatei ruse. Ambele tabere susțin că au obținut câștiguri în ultimele zile, însă Kievul afirmă că trupele ruse suferă pierderi semnificative.

Contraatacuri ucrainene în apropiere de Dobropillia

Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat luni că forțele sale intensifică presiunea asupra pozițiilor ruse din apropierea localității Dobropillia, încercând să perturbe ofensiva Moscovei.

„Ne intensificăm presiunea pe direcția Dobropillia”, a scris Sîrski pe Facebook. „Continuăm să eliberăm și să curățăm teritoriile, forțând inamicul să-și disperseze trupele și împiedicându-l să-și concentreze eforturile principale în zona Pokrovsk.”

Potrivit comandantului, în ultimele 24 de ore trupele ucrainene au avansat pe mai multe direcții, eliberând 188 de kilometri pătrați de teritoriu și curățând alți 248 de kilometri pătrați de grupuri de recunoaștere și sabotaj rusești.

Unitățile GUR implicate în lupte directe

Direcția Principală de Informații a Apărării (GUR) a confirmat marți dimineață că unitatea specială „Timur” operează într-un sector cheie al Pokrovskului, protejând rutele logistice de pe linia frontului.

„Au loc lupte grele cu ocupanții ruși. După o operațiune de debarcare reușită, forțele speciale GUR, care au ocupat liniile desemnate, au deschis un coridor terestru și au fost întărite cu trupe suplimentare”, a transmis agenția.

Într-o conferință de presă, Zelenski a declarat că nu deține informații despre o operațiune specială a HUR la Pokrovsk, în pofida relatărilor din presă. „Sincer, nu știu despre o astfel de operațiune. HUR sprijină armata în diverse misiuni, dar ar putea fi vorba doar de un mic grup — până la 30 de persoane”, a spus președintele.

Zelenski a adăugat că Rusia a concentrat aproximativ 170.000 de militari în zona Pokrovskului și continuă să trimită întăriri.

Pokrovsk, epicentrul celor mai dure confruntări

Comandanți ucraineni au confirmat că luptele urbane din Pokrovsk s-au intensificat, iar forțele ruse încearcă să avanseze în cartierele sudice și estice.

Ofițerul ucrainean Andrii Tkaçiuk a declarat pentru Radio NV că trupele ruse se confruntă direct cu echipele de operatori de drone ucraineni. „Este haos total — ambele părți se mișcă constant, clădirile se schimbă de mâini în câteva ore”, a spus el.

Potrivit acestuia, rușii încearcă să stabilească poziții de observare și să controleze zone logistice cheie. În același timp, forțele ucrainene desfășoară contraatacuri pentru a menține deschisă autostrada Pokrovsk–Mirnograd.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington, a raportat că imaginile geolocalizate arată avansuri ruse în Myrnohrad și Rodînske, dar și progrese ucrainene la est de Dobropillia. ISW notează că aceste acțiuni ale Kievului ar putea complica încercările Rusiei de a încercui complet Pokrovskul.

Pierderi semnificative și condiții critice în oraș

Unitatea „Omega” din Garda Națională a Ucrainei a raportat pierderi „uriașe” în rândurile trupelor ruse care încearcă să cucerească zona Pokrovsk–Mirnograd, afirmând că majoritatea atacatorilor au fost neutralizați de drone.

Surse ucrainene afirmă că rușii ar depozita corpurile soldaților uciși într-o fabrică de procesare a cărnii, pe fondul unui „număr fără precedent de morți” și al blocării sistemului logistic rus. Informațiile nu pot fi verificate independent.

Pokrovsk, un oraș industrial situat la vest de Donețk, a devenit principalul obiectiv militar al Kremlinului după eșecul ofensivei asupra Harkovului. În prezent, peste 70% din clădirile rezidențiale sunt distruse, iar o mare parte din oraș este lipsită de electricitate.

În august 2025, Zelenski a declarat că direcția Pokrovsk este cea mai concentrată zonă de desfășurare a trupelor ruse — aproximativ 100.000 de soldați la acel moment.

Pe 16 octombrie, Statul Major ucrainean a confirmat că forțele ruse au pătruns în oraș, iar o zi mai târziu trupele aeropurtate au acuzat armata rusă că a deschis focul asupra civililor.

La sfârșitul lunii octombrie, luptele de stradă s-au intensificat, iar controlul asupra principalelor rute logistice a devenit incert, îngreunând aprovizionarea și evacuarea trupelor.

