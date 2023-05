Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri decizia „istorică” a preşedintelui american Joe Biden care s-a declarat pregătit să furnizeze Ucrainei avioanele de luptă pe care le cere, avioane F-16 de fabricaţie americană, relatează AFP.

„Salut decizia istorică a Statelor Unite şi a preşedintelui american de a susţine coaliţia internaţională în favoarea livrării de avioane de luptă. Acest lucru va ajuta enorm forţele noastre aeriene”, a scris el pe Twitter.

I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima.