Zelenski și premierul grec, la un pas de două explozii la Odesa. Drone rusești tip kamikaze au bubuit lângă convoiul oficial

Două drone rusești kamikaze au explodat la Odesa, în apropierea unui convoi oficial, în care se aflau președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul grec, Kyriakos Mitsotakis. Exploziile au avut loc miercuri, 6 martie, iar coloana oficială a fost deviată imediat de pe traseul original.

Vizita premierului grec la Odesa a avut loc la momentul programat, dar convoiul oficial în care se aflau cei doi demnitari a fost la o distanță de doar 150 metri de două explozii.

Today in Odesa, Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis and I paid tribute to those killed on March 2 as a result of the Russian "Shahed" strike on a nine-story residential building.

This attack killed 12 people, including five children. Mark was 3 years old.… pic.twitter.com/3i6eQgZ6Zt